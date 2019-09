Stiri pe aceeasi tema

- In perioada septembrie – noiembrie 2019, Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” Buzau organizeaza concursul „Batalia Carților”. Este vorba despre un concurs de lectura pentru copii (11-13 ani) si adolescenti (14-18 ani). Concurenții vor citi 5 titluri din cele stabilite la nivel național, vor nota aceste…

- Libertatea vine in porții pentru deținuții de la Penitenciarul Timișoara. Un concert de muzica clasica de camera este organizat joi, 19 septembrie, de la ora 16.00, la penitenciarul de pe strada Popa Șapca, la care vor participa peste o suta de persoane private de libertate. Concertul este o inițiativa…

- Ajuns la cea de-a XXIV-a ediție, Festivalul Internațional George Enescu se va desfașura in perioada 31 august-22 septembrie 2019. Unsprezece Post-ul Iubitorii de muzica clasica s-au bucurat aseara de un concert excepțional. Festivalul Enescu a ajuns la Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Lucrarile de resistematizare a strazii Iuliu Maniu, au inceput cu tronsonul cuprins intre intersectia cu str. Al. I. Cuza si pana la str. N. Iorga. In prima etapa se executa lucrarile de amenajare a trecerii de pietoni din dreptul Liceului de Muzica, intre cladirea SIF si a Primariei, dupa care se va…

- Este al optulea an de Festival Summer Well. Cel mai mare festival de muzica alternativa si-a surprins publicul anul trecut, cand pe scena a urcat Orchestra Simfonica Bucuresti. Surprinzatoare, ca de obicei. Anul acesta, evenimentul are loc in perooada 9-11 august. „E un concept diferit si mi se pare…

- La Biserica Romano-Catolica "Sfantul Ioan Nepomuk" din municipiul Suceava va avea loc sambata, 27 iulie, de la ora 19:15, un concert extraordinar - umanitar susținut de muzicienii Simona Mihai (soprana), George Zacharias (vioara) și Spyros Souladakis (pian).Concertul este organizat de ...

- Maria Cristina Calin, (19 septembrie 1997, București) cunoscuta sub numele de scena, TINNA LATINA, este o cantareața de muzica latino din Romania. Aceasta este nepoata cunoscutului om de afaceri și fost acționar al echipei de fotbal, Dinamo, Cristian Borcea. Aceasta iși face debutul in muzica, pe piața…

- Un nou eveniment organizat de Bisericile Penticostale din Turda și anume un concert de muzica crețtina organizat de Grupul Hristic, cu mesajul: "Intreaba-te Al Cui ești". Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!