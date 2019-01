Stiri pe aceeasi tema

- Pentru noi, romanii, Uniunea Europeana este mai mult decat un proiect de integrare politica, e o uniune de suflete care gandesc si vibreaza impreuna, a afirmat, joi seara, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz, in interventia sa cu prilejul Concertului inaugural al Presedintiei…

- Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Preluarea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene este marcata joi, la Bruxelles, printr-un concert de muzica clasica al Orchestrei Romane de Tineret, gazduit de BOZAR, institutie culturala de prestigiu din capitala belgiana. Evenimentul…

- In cadrul vizitei pe care o efectueaza la Bruxelles pentru prezentarea prioritaților Președinției romane a Consiliului Uniunii Europene, prim-ministrul Viorica Dancila a participat miercuri, 23 ianuarie, alaturi de membrii delegației guvernamentale, la evenimentul de lansare a Președinției romane…

- In 17 ianuarie, Cristian Mandeal incepe seria concertelor Brahms la Sala Patria cu Filarmonica din Brașov unde a acceptat recent poziția de dirijor invitat principal. Primul episod al acestei integrale va cuprinde Concertul pentru vioara și orchestra in Re major op. 77 cu Francesco Manara (Italia) și…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Bruxelles, ca "dupa anumite sincope" pregatirile pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene "sunt intr-o faza avansata''. Intrebat daca Romania este pregatita…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la "Be EU" ca Romania este pregatita sa preia președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. "Am avut o discuție in cadrul Colegiului Comisarilor...

- Convorbiri intre premierii Romaniei si Croatiei Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Premierul Viorica Dancila a discutat, astazi, la Zagreb, cu omologul sau croat, Andrej Plenkovic despre relatiile economice…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca in Parlamentul Romaniei va fi votata, in scurt timp, ultima forma a programului presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Vreau sa va asigur inca de la inceput ca Romania este pregatita pentru a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene.…