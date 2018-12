Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul "Vasile Parvan" are deosebita bucurie de a organiza, acum la sfarsit de an, un concert dedicat sarbatorilor de iarna. Dupa un an plin de evenimente care, speram noi, au multumit publicul barladean, se cuvine sa incheiem anul acesta special, in care am marcat centenarului Marii Uniri, cu un spectacol…

- Mica orchestra cu un repertoriu in 25 de limbi, iși readuce muzica plina de note vintage la București – Pink Martini revin pe 1 și pe 2 decembrie la Sala Palatului, cu doua reprezentații speciale care va duce publicul intr-o aventura de sarbatori de iarna in jurul lumii....

- NOUTATE…. Un proiect foarte interesant se deruleaza din vara la Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad, initiat de dr. Mircea Mamalauca, directorul institutiei. Prin acest proiect muzeul isi promoveaza propriul patrimoniu, aducand in fata publicului atat pe pagina de internet a institutiei cat si in muzeu,…

- In Anul Centenar al Marii Uniri, Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad organizeaza sambata, 20 octombrie 2018, ora 11:00, un eveniment omagial dedicat marelui arheolog Vasile Parvan. Prima ediție a acestei manifestari imbraca forma unei sesiuni de comunicari literare și se adreseaza tuturor elevilor pasionați…

- ENESCU LA BARLAD… Muzeul „Vasile Parvan” Barlad invita barladenii sa participe la un adevarat maraton concertistic derulat sub genericul „Pe urmele lui Enescu la Barlad”. Timp de trei zile, vineri, sambata si duminica, de pe 12 octombrie pana pe 14 octombrie, vor fi prezenti in generosul spatiu de la…

- Ajuns deja la cea de a IV-a ediție, KineDok powered by One World Romania va aduce anul acesta 16 din cele mai interesante documentare din Europa Centrala si de Est. Sub forma unei experiențe care trece dincolo de peretii traditionali ai salii de cinema, KineDok te invita nu doar sa vi sa vezi un film…

- DOCUMENTAR INTERESANT… Muzeul “Vasile Parvan” Barlad va invita la seria de filme „KineDok powered” by One World Romania editia a IV-a. Intrarea este gratuita la filme. Sambata, 22 septembrie, are loc proiectia filmului „TARA MOARTA”, care prezinta perioada dintre 1937 si anii imediat urmatori lui August…