- Este al doilea an consecutiv de cand pe piețele din orașul Cugir nu se mai vand brazii de Craciun. O situație care ii nemulțumește pe localnici, deoarece, mai sunt cateva zile pana la Sarbatoarea nașterii Domnului, iar ei sunt obligați sa se deplaseze pentru a-și procura tradiționalul pom de sarbatori,…

- In cadrul parteneriatului din proiectul cultural „Istorisiri din vreme de razboi”, propus de Asociatia Culturala „Arhetipuri: Datini, Muzica, Rost”, selectat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale și dedicat Centenarului, la Caminul Cultural din localitatea Vinerea – structura a Centrului…

- Singurul roman care a zburat in spatiul cosmic, dr. ing. cosmonaut Dumitru Dorin Prunariu, a primit, pe 30 noiembrie, titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universitatii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la propunerea Facultatii de Stiinte Exacte si Ingineresti. Membru de onoare al Academiei Romane,…

- Incepand de joi, 29 noiembrie 2018, comisarul-șef Florin Dogaru a fost imputernicit la comanda Inspectoratului Județean de Poliție Alba. Curriculum Vitae DOGARU FLORIN CONSTANTIN Comisar sef de politie Imputernicit sef al Inspectoratului de Politie Judetean Alba Data si locul nasterii: 11.02.1970,…

- Venind in intampinarea elevilor de clasa a XII-a, Facultatea de Științe Exacte și Inginerești organizeaza cursuri de pregatire la matematica, pentru examenul de Bacalaureat-2019. Cursurile gratuite oferite de cadrele didactice universitare incep in data de 10 noiembrie 2018, in intervalul orar 10.00-12.00,…

- Joi, 4 octombrie 2018, de la ora 13.00, in Sala Cavalerilor a Castelului Karolyi din Municipiul Carei a avut loc lansarea carții „Silviu Dragomir – istoric”, Deva, 2018. a Prof. Univ. Dr. Sorin Șipoș. Alaturi de profesorul universitar Sorin Șipoș, autor al carții, la Carei a fost prezent și Lector.…

- Banner-ul care indemna lumea sa voteze ”Da” la referendum, afișat pe cladirea Facultatii de Teologie din Alba Iulia a fost retras la solicitarea conducerii Universitații 1 Decembrie 1918 care a considerat ca nu este cazul ca instituția sa fie implicata in nicio disputa pe aceasta tema. Reprezentantul…

