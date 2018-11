Concert Coma – Light/Acustic in Hard Rock Cafe

Vineri, 16 noiembrie, METALHEAD si BestMusic Live Concerts te invita la Hard Rock Cafe de la ora 21:30 la un show COMA Light, adica piesele pe care le iubiti reinterpretate in maniera acustica! Coma este una dintre cele mai iubite formații alternative din Romania. Trupa a fost inființata in 1999 de șase tineri din București. Prima apariție pe scena a fost in anul 2000, la Timișoara, in cadrul StudentFest. Imediat a urmat lansarea videoclipului pentru piesa „Nu vreau fetițo casa” pe care ei o descriu ca fiind „o parodie la adresa utilizatorilior de playback și cultivatorilor de prost gust”. Primul…