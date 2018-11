Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de la Liceul de Informatica ‘Grigore Moisil’ din Iasi, singurul de profil din zona Moldovei, au unul dintre cele mai performante laboratoare din tara, pentru modernizarea acestuia investindu-se peste 37.000 euro. Laboratorul, care a fost inaugurat in cursul zilei de joi, va fi accesibil pentru…

- Gest minunat al unui grup de elevi ai Liceului de Arte “Balașa Doamna” din Targoviște. Un grup de voluntari format Post-ul Solidaritate intre copii: Elevii de la Balașa au realizat jocuri interactive pentru cei de la Școala Speciala apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia intra intr-un amplu proces de renovare, motiv pentru care elevii de aici vor invața in urmatorii doi ani, in cladirea Liceului de Construcții ”Dorin Pavel”. La randul lor, elevii de la Liceul de Construcții se vor muta in cladirea Școlii Generale…

- In perioada 22-26 octombrie 2018, CEC Bank si Fundatia Lufkin pentru Antreprenoriat si Migratie („FLAME”) deruleaza primul Proiect de Educatie Financiara pentru copiii migrantilor romani din mai multe scoli din Spania, sub egida Anului Centenar 2018. Elevii romani inclusi in acest proiect se afla in…

- INIMI CURATE… In lupta cu boala crunta care a facut-o ca, in ultimii doi ani, sa infrunte o grea suferinta, profesoara Valeria Szekeres de la Husi trebuie sa stie ca nu e singura. Pustii pe care i-a invatat sa cante, sa inteleaga disciplina “Muzica” si sa devina mai buni, prin activitati culturale sustinute,…

- De ultima ora! Vacante in anul scolar 2018 – 2019: Prima zi libera va fi vineri, inainte de referendum. Vezi ce elevi stau acasa in 5 octombrie Elevii vor avea patru vacante in anul scolar 2018-2019. Pe langa acestea, elevii din clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar beneficiaza…

- In urma desfasurarii examenelor de bacalaureat national, sesiunea august-septembrie 2018, doar 28,90% dintre elevii participanti au trecut examenul. Potrivit ISJ Arges, in sesiunea august-septembrie s-au inscris 1.573 de elevi, dintre care doar 1249 au fost prezenți. Au fost eliminati 7 elevi. Din cei…

- 59 de viitori electricieni din școli profesionale și licee tehnologice din județul Gorj au construit prima stație smart de mobilitate electrica din Brașov, sub indrumarea inițiatorilor proiectului EFdeN, Claudiu Butacu și Mihai Toader-Pasti, mentorii seriei E-lectron, stația permite incarcarea…