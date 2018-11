Concert Buna Seara, Prieteni (Cristi Minculescu, Valter & Boro) la Hard Rock Cafe

Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul „Frozen, Regatul inghețat” vine in premiera la Casa de Cultura a Sindicatelor din Oradea. Pe data de 23 noiembrie, de la ora 19:00, oradenii vor putea lua parte la un spectacol magic, cu personaje indragite și cunoscute atat de cei mici, cat și de cei mari. Dupa reprezentațiile…

- In cenușiul lumii noastre cotidiene, Directia 5 aduce inca o data bucurie in viața noastra cu un concert extraordinar la Casa de Cultura a Studenților din Iași: ”In culori”. Trupa romaneasca cu cele mai frumoase balade rock de dragoste va propune in aceasta toamna un spectacol in care puteți retrai…

- Goran Bregovic se intoarce in Romania alaturi de “Wedding and funeral orchestra”, pentru un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru! Evenimentul va avea loc pe 29 septembrie la Arenele Romane din Bucuresti. In deschiderea concertului vor urca pe scena…

- Romania U21 - Bosnia U21 2-0, preliminarii EURO 2019! Naționala de tineret a Romaniei iși continua marșul superb catre Campionatul European din Italia și San Marino. Dupa victoria cu Portugalia de vineri, puștii lui Mirel Radoi au trecut azi și de Bosnia, scor 2-0,

- Echipa nationala de fotbal a Belarusului este decisa sa continue startul excelent luat in Liga Natiunilor. Dupa ce a invins pe San Marino cu 5-0, fotbalistii belarusi isi doresc sa se impuna si la Chisinau in fata nationalei Republicii Moldova.

- Monuments si Vola canta la Bucuresti sambata pe 20 octombrie in Club Fabrica in cadrul unui show exclusivist cu doar 350 de bilete in vanzare. In deshidere va canta trupa de progressive metal din franta, Kadinja. Monuments vin din Marea Britanie si abordeaza ca stil Progressive Metal. Bazele au fost…

- "Naționala" masculina a Romaniei a invins azi spectaculos Finlanda, 3-1 (24, 22, -20, 21), și și-a asigurat calificarea la CE 2019. Sunt 3 mingi de meci, aerul din Sala Polivalenta craioveana fierbe, la propriu, și nervii stau sa plesneasca. ...

- Maine, vor fi puse in vanzare biletele pentru partida FC Viitorul - FCSB, contand pentru etapa a 6-a a Ligii I la fotbal, programata duminica, 26 august, de la ora 21.00, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu. Biletele au urmatoarele preturi: 120 lei - Tribuna I, 100 lei…