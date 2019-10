Concert Bosquito – Lansare de album la Arenele Romane pe 19 Octombrie

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Ceva Marunt, compus din Sergiu Floroaia, Sorin Parcalab, Toma Alexandru și Cristi Popesco gazduiesc la Sala Palatului cel mai mare show de stand-up comedy al lor de pana acum. „Ceva Marunt la Sala Palatului” are loc pe 8 octombrie incepand cu ora 20:00 și va reuni glume consacrate și noi deopotriva…

- Sambata, pe 19 octombrie, Bosquito va asteapta la Arenele Romane din Bucuresti (cort incalzit) la un eveniment cu totul si cu totul special: o lansare de album! Fanii vor avea parte de un sound diferit, electric dar care pastreaza spiritul care a consacrat trupa, alaturi de o productie inovatoare. In…

- Luka Sulic, membru al cunoscutei trupe 2Cellos, vine la Bucuresti pe 8 februarie la Sala Palatului pentru a va oferi un show de neuitat alaturi de orchestra sa. Artistii vor interpreta Anontimpurile de Vivaldi dar si multe alte piese care va vor prinde in magia musicii clasice. Biletele se pun in vanzare…

- In topul celor mai recomandate spectacole de la inceputul toamnei se regasește „My Fair Lady”, unul dintre cele mai longevive și de succes musicaluri din toate timpurile. Actuala versiune a celebrei povești de dragoste, plina de umor, va avea loc pe 2 octombrie, la Sala Palatului, de la ora 19:30. Distribuția…

- Evanescence, una dintre cele mai iubite si apreciate trupe rock americane, se afla din nou intr-o formula magica in care vocea celebrei cantarete Amy Lee innobileaza piesele care au consacrat trupa si care au ramas nemuritoare pe buzele fanilor din intreaga lume. Cu albume vandute in zeci de milioane…

- Pe 7 Septembrie, dam start distracției, la cel mai mare Retro Party din Romania, We Love Retro! Cei mai tari artiști ai anilor 90’: Coolio, Nana, East 17, No Mercy, Rednex, E-Rotic și Dj Quicksilver pregatesc un show incendiar la Romexpo, Parcarea B. Ultimele bilete cu prețuri speciale incepand de la…

- Cunoscuta publicului larg pentru colaborarea cu Gotye pe "Somebody that I used to know" dar si pentru piesele cu zeci de milioane de viewuri precum "Settle Down" sau "Cameo Lover", KIMBRA canta in premiera in Romania a Bucuresti vineri pe 27 septembrie la Quantc Open Air (terasa de vara in aer liber…