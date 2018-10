Concert Alestorm si Skalmold

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii Zurab Kapraev si Nikolay Okhlopkov, care au primit recent cetatenia romana, au castigat primele lor medalii pentru Romania, la competitii desfasurate in weekend-ul trecut. Nikolay Okhlopkov a cucerit medalia de bronz la cat. 61 kg, stilul liber, la un turneu international in Rusia, potrivit…

- La un an de la concertul aniversar #IRIS40, legendara trupa rock iși respecta promisiunea facuta fanilor și lanseaza un nou material discografic, in cadrul unui concert de amploare. „Lumea toata e un circ” este titlul noului album IRIS, ce va fi lansat marți, 23 octombrie, la Hard Rock Cafe, din București.…

- In deschidere vor canta trupele Ghost si Bokassa, informeaza organizatorii, Emagic. Trupa americana va reveni in Europa si Marea Britanie intre 1 mai si 25 august 2019, cu 25 de show-uri programate in peste 20 de tari. Turneul va debuta pe 1 mai 2019, la Lisabona, si va include orase in care Metallica…

- Selectionata masculina a Romaniei a fost invinsa de Ungaria cu scorul de 19-14, vineri seara, la Circului Metropolitan din Bucuresti, intr-un meci din Grupa C a Campionatului European de Baschet 3x3. Ungaria a condus aproape tot meciul, in timp ce tricolorii nu s-au aflat in avantaj niciodata, ratand…

- Ce șanse are Romania sa se califice la Euro 2020. Ori la bal, ori la spital! Tricolorii nu mai au voie sa faca pași greșiți in urmatoarele meciuri din Liga Națiunilor, daca vor la Euro 2020, competiție ce va fi gazuita de 13 orașe, printre care și București. Nationala de fotbal a Romaniei a terminat…

- Anul acesta a fost lansat primul program de invatamant profesional dual cu specific energetic din municipiul Bucuresti, „ENERGIE PENTRU MESERIA MEA”. Grupul ENGIE Romania, prin companiile sale Distrigaz Sud Retele S.R.L. si ENGIE Servicii S.R.L., a luat initiativa infiintarii a doua clase 56 de locuri)…

- BIAS 2018, spectacol de la cer la pamant la cel mai important show aviatic din Romania, unde pilotii acrobati au reusit sa realizeze in aer cascadorii uluitoare, iar la sol, aeronavele si simulatoarele virtuale i-au fascinat pe vizitatori. Bucharest International Air Show 2018 si-a deschis portile la…

- Reprezentativa feminina a Romaniei va fi prezenta in perioada 27-29 iulie in Ungaria, la competitia Balaton Cup. Lotul se va reuni luni, 23 iulie, la Cluj-Napoca, urmand sa plece spre Ungaria pe 26 iulie. La competitia organizata de federatia maghiara vor participa si nationalele Serbiei si Belarusului.…