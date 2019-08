Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 31 iulie 2019, incepand cu ora 20.00 s-a desfașurat cea de-a doua seara a festivalului AUGUSTFEST 12, eveniment organizat in cadrul celei de-a treia seri a festivalului CAREIFEST 2019. Prima parte a programului a cuprins un mini-recital de muzica ușoara din partea solistelor formației Castelanii…

- Ieri, 30 iulie 2019, la ora 20.00, a debutat cea de-a dousprezecea ediție a Festivalului AugustFest, eveniment desfașurat in cadrul Carei Fest. Programul a fost deschis cu prima parte a Galei Dansului Careian, tinerii de la Magic Dance(Centrul Cultural Carei), pregatiți de Raluca Pavaluc și cei de la…

- Luni, 29 iulie 2019, la ora 17.00 a debutat cea de-a treia ediție a Festivalului CareiFest, cu Ziua Copiilor ”Junior Day”, eveniment aflat la cea de-a doua ediție. Programul a cuprins o serie de evenimente culturale, artistice și educative, dedicate tuturor copiilor. Intre orele 17.00 – 21.00 toți cei…

- In perioada 24 – 30 iunie, in sala de șah a CSM Focșani 2007 s-a desfașurat competiția CIREȘAR 2019, rezervata șahiștilor nelegitimați, cu varsta de pana la 10 ani. S-a jucat șah rapid, cu un clasament general și trei clasamente pe trei categorii de varsta, 12 runde, sistem ROBIN, un singur turneu pentru…

- Programul evenimentelor prilejuite de Targul ceramicii populare romanesti COCOSUL DE HUREZ 2019 Vineri, 31 mai Satul de vacanta “Stejari” 10.00- 16.00- Primirea invitatilor; 16.00- 21.00- Evaluarea productiei de ceramica si selectia lucrarilor pentru Concursul de creatie “COCOSUL DE HUREZ” 2019. Sambata,…

- Festivalul – concurs de tradiții și obiceiuri „Cultura pentru Cultura”, proiect cultural unic in Europa, va debuta la sfarșitul acestei saptamani intr-un nou concept, la Negrileasa, in indragita arie naturala protejata Poiana Narciselor. Proiectul cultural are ca scop cercetarea, conservarea, promovarea…

- Cea de-a cincea editie a festivalului BURGERFEST isi deschide portile vineri, 10 mai, la Verde Stop (Barbu Vacarescu 162-164). Vor fi trei zile de burgareala, cu zeci de sortimente de burgeri, bere rece, relaxare la iarba verde si, evident, muzica buna cu cinci trupe si trei DJ-i. BURGERFEST 2019 te…

- Vineri incepe la Sebes a 39-a editie a Festivalului International “Lucian Blaga” la Sebes si Lancram. Evenimentul include un spectacol de teatru in premiera si un concert extraordinar „Gheorghe Zamfir si invitatii sai”. “In , Sebesul are povesti frumoase, care se scriu prin oameni, personalitati unice,…