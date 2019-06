Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana, in parteneriat cu EUCPN (Rețeaua Europeana de Prevenire a Criminalitații), EUROPOL și alte 12 state din Europa, a lansat, pe 19 iunie, la nivel național, prima Zi europeana de prevenire a furturilor din locuința. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 457, ediția print Pentru ca…

- Creșterea prețurilor in primul trimestru al anului a fost mai mare decat prognozele, la acest lucru contribuind și factorul guvernamental, care a pus presiune pe prețuri cu majorarile salariale, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Iasrescu. Potrivit guvernatorului BNR, presiunea pe piata muncii este…

- Reprezentanti ai autoritatilor din Romania, Franta si Spania, precum si ai intreprinderilor sociale din peste 20 de tari, discuta marti, in cadrul Conferintei europene "ACTIV! Recomandari pentru o politica publica impotriva saraciei si excluziunii prin insertia socio-profesionala", masuri concrete…

- Despre starea de bine la birou se vorbeste din ce in ce mai mult, in contextul unui mediu tot mai competitiv in piata muncii. Chiar daca aceasta expresie a pornit initial din departamentele de HR ale marilor companii, in cativa ani conceptul a cucerit...

- Gabriel Bratu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Formarea Profesionala in Sistem Dual, sustine ca in prezent sunt un milion de tineri romani care nu sunt nici la scoala, nu sunt nici angajati. „Nu sunt nicaieri&r

- Planurile de invatamant ale facultatilor nu sunt adaptate la cerintele de pe piata muncii, mediul universitar este afectat de propaganda politica, desi aceasta este interzisa, arata studentii din Asociatia Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR), in raportul pe anul 2017-2018, potrivit…

- Lior Barzliai, specialist in startup-uri de Real Estate, conduce initiativele strategice ale Mindspace la nivel global. De altfel, Lior Barzliai a contribuit la dezvoltarea operatorului mentionat de spatii de coworking in lume si la cresterea numarului...

- Dupa mai bine de 10 ani de la cea mai grava criza imobiliara din Spania, romanii de acolo au reușit sa-și faca loc și in alte domenii ale economiei. Serviciile, agricultura și transportul sunt sectoarele cele mai active in ultimul an.