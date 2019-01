Stiri pe aceeasi tema

- Sucul concentrat de lamaie Piacelli fabricat in Italia și distribuit de o firma din Austria a fost retras de la vanzare din peste 15 țari, din cauza concentratiei mari de sulfiți, nedeclarata pe eticheta. La noi in țara, insa, exista in continuare in magazine.

- Veste nesperata pentru fostul ministru al Turismului, Elena Udrea! Aflata in inchisoarea din Costa Rica, Elena Udrea a primit, in sfarșit, o veste uriașa, in razboiul pe care il poarta cu autoritațile din Romania. Recent, judecatorii au decis ca aceasta sa...Citește AICI ce LOVITURA de PROPORȚII…

- Romania poate exercita Presedintia Consiliului UE in pofida disputelor politice interne, afirma presedintele Klaus Iohannis intr-un interviu acordat presei austriece, seful statului prezentand prioritatile Bucurestiului si semnaland ca va candida pentru un nou mandat."Sunt un adversat pentru…

- Saracia in Romania este foarte profunda!!! Nu o spune un rauvoitor, o spune chiar Institutul National de Statistica! In loc de slogan de Centenar! Ca si cum nu ar fi de ajuns, INS adauga ca multi dintre romani au sanse reduse de a se desprinde din...

- Autoritatile din Austria au decis sa mareasca limita de viteza la 140 de kilometri pe ora, de la 130 km / h cat era pana acum, pe doua tronsoane ale uneia dintre principalele autostrazi din tara.

- Cei mai multi respondenti care spun ca lipsa fondurilor ii impiedica sa ia masuri pentru o locuinta mai verde sunt din Italia, Romania si Franta (cu 56%), media europeana fiind la 47%, arata un studiu al grupului ING transmisa marti. Costul este principalul motiv pentru care europenii…

- Comisia de la Venetia a fost indusa in eroare de autoritatile din Romania. Este acuzatia care vine din partea presedintelui Comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, intr-un comunicat de presa transmis...

- ♦ Otter Distribution, cu activitati in retailul si distributia de incaltaminte, a ajuns la 66 de magazine sub mai multe branduri in Romania si patru unitati in strainatate, mai exact doua in Austria, la Viena, si doua in Cehia, la Praga si Brno ♦ Businessul a crescut in primele noua luni din an cu 8%,…