Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile pentru Admiterea 2019 – sesiunea iulie, la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, s-au incheiat pe 20 iulie. Pe cele 1.510 locuri la buget scoase la concurs s-au inscris 2.275 de candidati.

- Absolvenții de liceu care au promovat Bacalaureatul se pot inscrie de astazi la cele 18 facultați ale Universitații Transilvania Brasov. Pentru anul universitar 2019 – 2020 sunt disponibile pentru admiterea la programele de licența – invațamant cu frecvența 6.215 locuri. Din totalul numarului de locuri…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) va pune la dispozitia persoanelor fizice, incepand de luni, 15 iulie, ora 10:00, suma de aproximativ 20 de milioane de lei, pentru noi inscrieri in Programul Rabla pentru electrocasnice. Suma de 20 de milioane de lei este rezultată din neutilizarea voucherelor…

- Cu ocazia saparii fundației casei parintești, un copil a gasit, scormonind pamantul, o scoica. Marea se afla la mare departare, deci curiozitatea lui a fost enorma. De aici și pasiunea și sutele de intrebari care nu și-au gasit raspunsul decat intr-o cariera indelungata și incununata de succes ca paleontolog…

- Dat fiind interesul public firesc fața de acest subiect, conducerea Primariei Municipiului Iași face o serie de precizari suplimentare in legatura cu inscrierile in unitațile gestionate de Direcția Creșe Iași și criteriile de departajare aferente. In prezent, Direcția Creșe gestioneaza 11 creșe, cu…

- Reprezentanții USR au anunțat, saptamana trecuta, ca a fost dat startul competiției interne pentru desemnarea candidatului care se va lupta din partea partidului cu Nicolae Robu pentru Primaria Timișoara. Inscrierile se pot face pana in data de 15 iunie și se pare ca un prim candidat și-a anunțat…

- Realitatea virtuala nu mai este de multa vreme o noutate absoluta, dar cați dintre cinefilii din Romania au avut pana acum ocazia de a se delecta cu filme de animație VR? Tocmai pentru ca ii putem numara pe degete, la cea de-a 14-a ediție, ANIMEST și-a propus sa iși suprinda publicul cu o experiența…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita desfasoara activitati de recrutare si selectionare a candidatilor pentru participarea Post-ul Au inceput inscrierile pentru școlile de poliție, pompieri și alte structuri ale MAI apare prima data in Gazeta Dambovitei .