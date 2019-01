Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii ParlameEuropeana ntului European, ai Consiliului Uniunii Europene si Comisiei Europene au ajuns joi la un acord privind ameliorarea pe ansamblul UE a conditiilor de acordare a concediilor paternale, intelegere care in opinia acestor institutii va permite sa se faca progrese in egalitatea…

- Cele trei institutii comunitare au convenit astfel stabilirea unei norme minime la nivelul intregii Uniuni Europene de 10 zile de concediu paternal, acordat tatilor dupa nasterea copilului lor, platite la nivelul concediului medical. Acordul consolideaza si dreptul actual al tatilor la patru luni de…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a declarat, marti, ca in urmatoarele sase luni, in care Romania se va afla la presedintia Consiliului Uniunii Europene, isi propune sa avanseze in discutiile privind dosarele Corpul european de solidaritate si Erasmus. "Ne asteapta sase…

- Eugen Teodorovici, a susținut, sambata, ca pentru doua categorii de contribuabili pot fi facute modificari in ianuarie, iar unele modificari vizeaza și OUG nr. 114/2018 - IT-ști și zilieri. Cat despre scutirea de taxe a angajaților din IT, Teodorovici a afirmat ca aceștia „beneficiaza in continuare”,…

- Adrian Benta, consultant fiscal si auditor financiar, remarca, intr-o analiza publicata sambata, ca noua Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG) care introduce mai multe modificari este unul foarte vast si aduce multiple proiecte in domeniul economic, dar si multe modificari in domeniul fiscal.

- Premierul Viorica Dancila se intalneste, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, si cu...

- Poziție oficiala din partea Comisiei Europene in plin scandal intre președinție și guvern privind capacitatea Romaniei de a deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, spune ca la nivelul CE nu exista ingrijorari in ce priveste capacitatea…

- Intrebat ce parere are despre recenta declarația a lui Klaus Iohannis, potrivit careia Romania nu este pregatita pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, liderul PSD susține ca fiecare are obsesiile lui, iar țara noastra este pregatita sa gestioneze președinția rotativa. ''Fiecare…