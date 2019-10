Concediul de odihna pentru profesori - precizari de la Ministerul Educatiei

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Olt, cele peste 200 de controale din septembrie au vizat in special firme de constructii, comert, transport rutier de marfuri si persoane si agricultura, fiind descoperite 11 cazuri de munca nedeclarata. 'In urma controalelor…

- Ziarul Unirea Un nou an școlar, noi modificari in invațamant. Durata cursurilor și perioada vacanțelor Noul an școlar 2019-2020 incepe cu modificari importante de la Ministerul Educației, pentru elevi și profesori. Ministrul interimar al Educației, Daniel Breaz, a decis inceperea școlii in data de 9…

- Diferenta dintre certificat si cazierul juridiciar este ca din cazier faptele unui violator se sterg dupa ce a fost la inchisoare si s-a reabilitat. In registru, insa, vor ramane mai mult. Va prezentam mai jos anuntul intregral trimis de catre Ministerul Educatiei cu privire la certificatul de integritate…

- Peste 2,8 milioane de elevi vor incepe scoala luni, conform datelor prezentate de Ministerul Educatiei, care precizeaza ca manualele care au fost retiparite se afla deja in unitatile de invatamant. MEN arata ca a alocat fonduri pentru imbunatatirea conditiilor din 858 de unitati de invatamant care functioneaza…

- Elevii din ciclul primar, dar și cadrele didactice și nedidactice de la Scoala Gimnaziala nr.6 „Iacob Muresianu” și Liceului Teoretic “Johannes Honterus” vor avea la dispoziție o linie speciala de autobuz, care ii va aduce la școala, din cartiere. Este vorba despre un proiect-pilot care va fi implementat…

- Revoltați de situația creata in ajun de un nou an de invațamant, intregul colectiv de profesori din cadrul Liceului „Prometeu-Prim”, in frunte cu directorul Aurelian Silvestru, și-a dat demisia.

- Revoltați de situația creata in ajun de un nou an de invațamant, administrația Liceului „Prometeu-Prim”, in frunte cu fostul director Aurelian Silvestru, a ieșit in fața parinților și a presei pentru a oferi explicații la tot ceea ce se intampla in interiorul instituției in ultimile saptamani, dupa…

- La inceputul lunii iulie, Ministerul Educatiei a publicat lista candidatilor repartizati si admisi la liceele militare din toata tara pentru anul de invatamant 2019 2020. Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" din Constanta, reinfiintat anul trecut, va genera, in viitor, o importanta baza de…