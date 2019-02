Concediu odihna cadre didactice. Profesorii si directorii, obligati sa-si ia concediul in vacantele elevilor

In ordinul aflat in prezent in dezbatere publica scrie ca, in fiecare unitate de invatamant, consiliul de administratie se va asigura ca profesorii si directorii isi vor efectua concediul de odihna in perioada vacantelor scolare. Totusi, consiliul de administratie trebuie sa se asigure ca exista suficient personal pentru examenele nationale. Ordinul arata ca efectuarea concediului de odihna se va realiza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului. Aceasta programare se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru ...