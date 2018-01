Concediu crestere copil 2018. Conditii de acordare, ce acte sunt necesare, ce venituri ai voie sa realizezi in concediu crestere copil

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ci a trimis-o din nou in Parlamentul Romaniei. Seful statului a trimis o cerere de reexaminare…

- Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- Legea da dreptul atat mamei, cat și tatalui sa obțina concediul și banii aferenți pentru creșterea copilului in varsta de pana la doi ani (trei ani, pentru copilul cu handicap). Pentru asta, trebuie sa fi realizat timp de cel puțin 12 luni venituri impozabile in ultimii doi ani anteriori datei nașterii…

- Klaus Iohannis sesizeaza CCR pentru o OUG din domeniul Educației Presedintele Klaus Iohannis, a trimis CCR, joi, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Presedintia precizeaza intr-un comunicat ca pe 27 decembrie 2017 Parlamentul i-a transmis, in vederea promulgarii, legea privind aprobarea actului normativ. "In opinia noastra, atat in cadrul dezbaterii initiale, cat si in cadrul reexaminarii, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate reține la bugetul propriu o cota de 15% din sumele recuperate de la contribuabili, cu scopul de a acorda premii personalului angajat. Masura ar trebui sa conduca la crearea unui sistem de cointeresare a personalului din cadrul ANAF care participa…

- Printre proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului se numara si un proiect de OUG pentru modificarea Ordonantei de Urgenta 57/2016 privind reglementarea unor masuri in vederea conformarii statului la unele obligatii de mediu din sarcina operatorilor economici…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr.55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor la 8.500 de lei, potrivit Mediafax. „Indemnizatia…

- pana la implinirea varstei de 7 ani, sunt neconstitutionale Dispozitiile legale care limiteaza, in cazul cadrelor militare, acordarea dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 7 ani, sunt neconstitutionale - Exceptie de neconstitutionalitate…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 18 decembrie, urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207 2015 privind Codul de procedura fiscala; Decret pentru promulgarea…

- Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta vor putea obține curand certificatul de concediu medical online, potrivit Proiectului de Ordonanța de urgența a Guvernului pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005.Citeste…

- Persoanele care n-au ajuns inca la varsta de pensionare pot sa-și plateasca retroactiv contribuția la pensii pentru ultimii cinci ani, daca au perioade in care n-au fost asigurați in niciun sistem autohton, a informat Casa de Pensii Timis. Persoanele interesate aveau posibilitatea sa incheie contracte…

- Incepand cu anul 2018, se vor adauga persoanelor asigurate fara plata contribuției – copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani elevi sau studenti, tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului, persoanele coasigurate,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 03 ianuarie 2018 inclusiv, se depun Cererile de acord pentru finantare, ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Cererile de acord pentru finantare…

- Simona Halep, numarul 1 WTA, i a dat aseara, intr un interviu la digi24, o magnifica replica premierului Romaniei, Mihai Tudose in contextul dezbaterilor despre plafonarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului. Simona Halep il asigura pe seful Guvernului ca nu va avea nevoie de banii statului roman…

- Mai mulți parlamentari au depus recent la Senat un proiect legislativ care modifica OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, respectiv condițiile de acordare și persoanele care se incadreaza in acestea. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de…

- Parlamentul Romaniei a luat o decizie importanta in legatura cu indemnizația lunara pentru creșterea copiilor. Este vorba despre OUG 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului 111/2010 privind concediul și indemnizația pe care o primesc mamele.

- Cand am scris acest articol m-am bazat pe buna credinta a Guvernului de a-si respecta propria initiativa prevazuta in proiectul Ordonantei de modificare a Codului Fiscal si in nota sa de fundamentare. Acum lucrurile dupa forma publicata in Monitorul Oficial se pare ca stau cu totul si cu totul altfel!…

- Aproape o mie de teleormaneni incaseaza stimulent de insertie pentru cresterea copilului in Social / La nivelul judetului Teleorman, 950 de persoane beneficiaza de stimulent de insertie pentru cresterea copilului, iar 41 au fost suspendati la sfarsit de luna, potrivit unui raport al Agentiei Nationale…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind Codul Fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial, joi seara, la doua zile de la adoptarea de catre Cabinetul Tudose. Guvernul arata ca promovarea acestei Ordonante de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost…

- Fostul secretar de stat in Ministerul Finanțelor Gabriel Biriș a declarat vineri, la Targu-Jiu, ca marii caștigatori ai ordonanței de urgența privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat vor fi persoanele care obțin venituri din activitați independente. El a facut…

- Indemnizația minima de creștere a copilului se va majora, de la 1 ianuarie 2018, la 1.250 de lei, fața de 1.233 de lei, cat este in prezent, potrivit unei ordonanțe de urgența adoptate miercuri de Guvern. "Pentru asigurarea acestei majorari, indemnizația de creștere a copilului…

- Casa de pensii sectoriala a M.Ap.N. a achitat, pe data de 7 noiembrie, unui numar de peste 7.000 de pensionari militari, diferentele rezultate intre cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 si cele stabilite in baza Legii nr. 119 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si…

- Camera Deputaților a decis marți prelungirea pana la data de 31 decembrie 2018 a termenului stabilit in vederea incheierii contractului de asigurare sociala pe baza caruia persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurari sociale pentru perioadele de timp in…

- Conform unui proiect de ordonanța de urgența a Guvernului pentru modificarea Codului Fiscal, lansat in dezbatere publica, PFA-urile (dar și titularii intreprinderilor individuale sau alte categorii de contribuabili care obțin venituri din activitați independente) vor achita, incepand cu anul viitor,…

- Sibianul care a incasat o indemnizație pentru creșterea copilului de 35.000 de euro (suma echivalenta in lei) este cercetat pentru evaziune fiscala, in calitate de administrator al unei firme, dupa ce prim-procurorul Ion Veștemean, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu, a cerut redeschiderea…

- VENITURI… Pensia pentru persoanele cu handicap poate fi cumulata cu alte venituri independente, au decis parlamentarii, dupa cateva saptamani de discutii pe marginea unui subiect scandalos. Comisia de munca din Camera Deputatilor a decis ca persoanele cu handicap care au si alte venituri din activitati…

- Comisia de munca din Camera Deputatiilor a decis, luni, ca persoanele cu handicap care au si alte venituri din activitați independente vor beneficia in continuare de pensie. Decizia a fost luata dupa ce șeful psd, Liviu Dragnea, a depus un amendament la Legea pensiilor In plus,…

- Comisia de munca din Camera Deputatilor a adoptat luni o serie de amendamente la Legea pensiilor, potrivit carora pensia de invaliditate si de urmas pot fi cumulate cu venituri obtinute din activitati independente, cumulul nefiind permis insa si celor care s-au pensionat anticipat. Amendamentul potrivit…

- Veronica Patrașcu, din Suceava, ne intreaba care este indemnizația minima pentru creșterea copilului și ce indemizație se acorda pentru gemeni sau tripleți RASPUNS: Potrivit ultimelor modificari ale legislației in domeniu, indemnizația lunara pentru creșterea copilului se stabilește in cuantum de 85%…

- Printr-un proiect de Ordonanța de Urgența, Guvernul propune majorarea indemnizației minime de creștere a copilului. Astfel, de la 1 ianuarie 2018, indemnizația se va mari la 1.250 de lei, fața de 1.233 de lei cat este in prezent. Pentru asigurarea acestei creșteri, indemnizația de creștere a copilului…

- In septembrie, au beneficiat de acest ajutor social 3.551.024 copii. Cei mai mulți beneficiari erau inregistrați in București — 311.706 și in județele Iași — 174.015, Suceava — 135.096, Bacau — 128.531 și Constanța — 126.566. La finele lunii septembrie, erau suspendați de la plata 139.880…

- Liberalii au depus, marți, un proiect care modifica Legea 263/2010 astfel incat persoanele cu handicap de gradul I și II sa poata primi venituri din drepturile de autor. "PNL a depus astazi un proiect de modificare a Legii 263 prin care am propus eliminarea persoanelor care obțin…

- Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii a transmis Guvernului o scrisoare deschisa privind implicatiile Ordonantei privind plata defalcata a TVA asupra firmelor in insolventa si a celor cu intarzieri la plata. "Acest act normativ, nu numai ca ingreuneaza ramanerea pe piata a firmelor,…