Stiri pe aceeasi tema

- Pentru alegerile europarlamentare din 26 mai s-au inscris in cursa 23 de partide și 7 candidați independenți, pe listele formațiunilor politice fiind prezenți foști parlamentari, miniștri și primari, dar și alte nume sonore.Fostul șef al școlii doctorale a SRI pana in 2015, Constantin Onișor,…

- Sibiul gazduiește, timp de doua zile, reuniunea Comisiei Economice și de Statistica a Asociației Romane a Apei, organism ce reunește directorii economici și șefii departamentelor contabile și financiare ale operatorilor apa – canal din țara. Read More...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a intalnit miercuri, la Palatul Parlamentului, cu reprezentanti ai asociatiilor militarilor in retragere si in rezerva, cu care a discutat despre pensiile militare, stabilindu-se formarea unui grup de lucru comun care sa elaboreze o noua lege in…

- Guvernul a publicat, joi, ordinea de zi a ședinței de vineri, pe aceasta nefigurand proiectul pentru modificarea OUG 114/2018. Apare, insa, adoptarea Codului de conduita al membrilor Executivului.Redam ordinea de zi a ședinței de vineri, publicata de Executiv: Candidatura BOMBA la Parchetul…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a solicitat regelui Spaniei si papei sa isi ceara iertare pentru "abuzurile" comise impotriva populatiilor indigene in timpul cuceririi Mexicului in secolul al XVI-lea, conform unor scrisori facute publice pe retelele de socializare, relateaza DPA,…

- In ziua de 29 ianuarie 2019, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.d din Constitutia Romaniei, al art.11 alin. 1 lit.d si al art.29 din Legea nr.47 1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere urmatoare exceptie de neconstitutionalitate:Exceptia…

- Marti, 29 ianuarie 2019, plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.34 si ale art.35 alin.(2) si (3) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.In urma deliberarilor, Curtea Constituționala, cu unanimitate de voturi,…