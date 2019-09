Concedii și indemnizații la care au dreptul părinții în 2019 Concedii și indemnizații la care au dreptul parinții din 2019. Legislația romaneasca prevede concedii și indemnizații pentru ambii parinți: salariatele care urmeaza sa nasca și cele care au nascut deja au dreptul la o serie de concedii și indemnizații specifice, precum cele pentru maternitate sau pentru risc maternal, iar tații pot cere acordarea unui scurt concediu paternal; amandoi parinții au insa dreptul la concediul și indemnizația de creștere a copilului, de ingrijire a celui bolnav, iar legea prevede și acordarea unui liber anual pentru a merge cu cel mic la doctor. Concedii și indemnizații… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro și indemnizații…

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acesteia, in acest sens a fost creionat un proiect de act normativ al listei albe a contribuabililor bun platnici, care se doreste a fi aplicat de la 1 ianuarie 2020. "Am realizat studiul de impact pe acest segment al celor care isi platesc impozitele si taxele la timp. Am identificat…

- Potrivit modificarilor legislative recente, cadrele militare active au dreptul si pot cere concediu pentru ingrijirea copilului bolnav, concediu paternal si concediu de acomodare. Pana de curand, cadrele militare beneficiau doar de concediu de crestere. „Cadrele militare in activitate au dreptul la…

- Ministrul Finanțelor Publice, senatorul PSD Eugen Teodorovici a depus, la Senat, un proiect de lege care prevede impozitarea pensiilor intre 7.000 și 10.000 de lei cu 30% din suma. De asemenea, proiectul prevede și taxarea pensiilor mai mari de 10.000 de lei cu 50% din suma, la care se adauga o taxa…

- Barbații care indeplinesc serviciul militar prin contract beneficiaza de concediu paternal. Potrivit unor amendamente la legislație, de la 1 ianuarie 2019, militarii prin contract au dreptul la 14 zile de concediu pentru ingrijirea nou-nascutului.

- Banii vor putea fi folosiți doar pentru echipament sportiv, manuale, carți și rechizite. Conform proiectului, tichetele vor fi emise in lunile octombrie-noiembrie 2019 și expira pe 12 iunie 2020. De ele vor putea beneficia toți elevii din sistemul de invațamant de stat, din ciclurile primar, gimnazial,…

- Palmuitul copiilor a devenit ilegal in Franta. Care sunt noile reguli pentru parinți. Astfel de scene sunt de acum ilegale in Franta. Senatul de la Paris a adoptat o lege prin care corectiile fizice aplicate copiilor in scop educativ au fost interzise. Vorbim mai exact despre ciupituri, palme, muscaturile,…

- Palmuitul copiilor a devenit ilegal in Franta. Care sunt noile reguli pentru parinți. Astfel de scene sunt de acum ilegale in Franta. Senatul de la Paris a adoptat o lege prin care corectiile fizice aplicate copiilor in scop educativ au fost interzise. Vorbim mai exact despre ciupituri, palme, muscaturile,…

- ”Copiii majori apti de munca sunt obligati sa-si intretina si sa-si ingrijeasca parintii inapti de munca, aflati in dificultate, necesitand sprijin material”, prevede un proiect de lege depus de 74 de parlamentari, aproape toți de la PSD. Inițiatorii spun ca este nevoie de o astfel de lege din cauza…