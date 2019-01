CONCEDII. Schimbări majore care intră în vigoare de la 1 ianuarie In anul in care abia ne-am desparțit, au fost efectuate unele schimbari privind concediile romanilor, de la cel de odihna, la cel medical sau pentru creșterea copilului. Toate intra in vigoare incepand de astazi. Stagiul minim de asigurare pentru concedii medicale și indemnizațiile aferente este de șase luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. Citiți despre celelalte schimbari importante pe DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

