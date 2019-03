Concedii duble pentru profesori. Vor avea dascalii 42 de zile libere pe an?

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a publicat in transparenta decizionala un proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 250 1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile…

- Veste buna pentru angajații romani! Un nou proiect de hotarare a Guvernului ce privește concediul de odihna și alte concedii ale salariaților a fost pus in dezbatere publica.Potrivit proiectului, zilele de concediu vor fi dublate pentru angajații care... Citește AICI ce categorie de angajați…

- CONCEDII DUBLE pentru bugetari. Vezi ce angajati vor avea 42 de ZILE LIBERE pe an Modificare radicala in domeniul concediilor pentru bugetari.‎ Angajații la stat care au doua locuri de munca vor putea cumula concediile de odihna de la cei doi angajatori, astfel incat vor putea beneficia de cel putin…

- Potrivit Avocatnet.ro, aceste prevederi sunt incluse intr-un Proiect de hotarare a Guvernului pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare.…

- Directorii de școli vor avea mai puține zile de concediu. Modificarea apare intr-un ordin de ministru, lansat in dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Educației. Ecaterina Andronescu a declarat ca masura este doar pentru armonizarea cu Legea salarizarii, care prevede puțin peste trei saptamani…

- Conform legislației muncii de la noi din țara, un angajat trebuie sa efectueze concediul de odihna in fiecare an, iar zilele libere neutilizate pot fi reportate pentru o perioada de timp. Astfel, se stabileste ca in cazul in care salariatul, „din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial,…

- Odata cu noul an, au intrat in vigoare mai multe prevederi importante privind concediu de odihna la care orice angajat din Romania are dreptul. La acordarea concediului de odihna nu se tine cont de perioada de concediu de crestere si salariatii de alte religii decat cea crestin-ortodoxa trebuie sa…

- In perioada sarbatorilor de iarna 24 decembrie 2018 – 04 ianuarie 2019, programul de lucru cu publicul al Biroului Arhiva si Registratura si al Biroului Apostile, va fi urmatorul: PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL AL BIROULUI ARHIVA SI REGISTRATURA Conform art. 1 din H.G. nr. 983/13.12.2018, publicata…