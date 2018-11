Stiri pe aceeasi tema

- Vanzari record de Black Friday chinezesc, cunoscut in China sub numele de Ziua Celibatarilor. In doar o ora, cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group, a vandut produse in valoare de aproape 10 miliarde de dolari. Cel mai mare eveniment de cumparaturi online din lume a debutat spectaculos.…

- Cei 40.000 de angajati britanici ai companiei Jaguar Land Rover îsi simt iar locul de munca amenintat în contextul în care cel mai mare producator auto din Marea Britanie a lansat un plan de reducere a costurilor cu pâna la 3,3 miliarde de dolari, potrivit The Guardian.…

- Comerțul online se dezvolta intr-un ritm alert in Romania și va ajunge la 3,6 miliarde de euro in 2018 cu o creștere de 30% comparativ cu anul 2017, potrivit ARMO. 8,28 milioane de romani au facut cel puțin o data cumparaturi online, Romania depașind țari precum Grecia, Portugalia, Italia, Croația și…

- Ikea, cel mai mare retailer mondial de mobilier si decoratiuni, vrea sa semneze parteneriate strategice cu firme din Rusia, pentru a-si extinde afacerile locale online, a anuntat miercuri Pontus Erntell, seful subsidiarei ruse a Ikea, transmite Reuters, citat de Agerpres. Ikea detine 14 magazine in…

- Producatorul britanic de automobile de lux Aston Martin a anuntat miercuri un pret tinta al actiunilor pentru debutul sau la bursa de 19 lire sterline pe unitate, care ar conferi companiei o evaluare de 5,6 miliarde de dolari, transmite Reuters, relateaza news.ro. Compania, care a obtinut…

- Grupul fondat de Jeff Bezos, omul cel mai bogat din lume, a depasit acest prag in jurul orei 15,40 GMT, cand pretul actiunii a atins 2.050,27 dolari pe Wall Street. Compania publica PetroChina a depasit pentru scurt timp pragul de 1.000 de miliarde de dolari in 2007, la listarea pe bursa, dar a coborat…

- Gigantul american Coca-Cola va cumpara lantul de cafenele Costa al britanicilor de la Whitebread, pentru 3,9 miliarde de dolari, potrivit Financial Times. Dupa anuntarea tranzactiei, actiunile Whitebread au crescut cu 18%. Grupul britanic era de mai multa vreme sub presiunea investitorilor,…

- Grupul francez L"Oreal, cel mai mare producator de cosmetice din lume, intra pe piata locala cu primul magazin online propriu, miscarea reprezentand un pas important in strategia companiei de a se extinde pe piata de comert electronic din Romania unde era prezenta prin intermediul unor magazine partenere.…