Concedieri masive la Societe Generale Grupul francez, prezent si in Romania, planuieste sa elimine 1.600 de locuri de munca la nivel mondial. Masura, care vizeaza mai ales diviziile de corporate si investment banking, se vrea o incercare de a creste profitabilitatea dupa performantele slabe de anul trecut. Societe Generale a anuntat ca va suprima 750 de locuri de munca in […] Concedieri masive la Societe Generale is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

