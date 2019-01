Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Dreapta Liberala, Viorel Catarama, anunța un proiect național de strangere de semnaturi pentru inițierea unui referedum care sa limiteze numarul de angajați de la stat la 10% din total, susținand ca situația actuala a generat "o discriminare accentuata"."Avand in vedere…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, participa la Consiliul Național al PSD. De la aceasta tribuna, Tariceanu le-a promis celor de la PSD ca vor menține coaliția și in 2019, iar apoi a lansat un atac extrem de dur la adresa liderilor europeni.”In ultimii ani am trecut impreuna prin…

- Senatorul UDMR Cseke Attila explica de ce ezita UDMR sa spuna clar daca va sustine sau nu motiunea de cenzura initiata de PNL, USR si PMP. „Noi am ridicat cateva chestiuni, intrebari, credem noi, de bun simt, pe care le-am ridicat si in sesiunea anterioara, cand a fost motiunea de cenzura…

- Doua companii din Bistrița-Nasaud - una care fabrica articole din sticla și alta cu profil textil - au anunțat Agenția Județeana de Ocupare a Fortei de Munca din județ ca vor concedia colectiv 111 persoane, incepand din luna decembrie, transmite corespondentul MEDIAFAX.Conform reprezentanților…

- Retail&Agrobusiness O companie din Polonia cumpara magazinele de materiale de constructii Proges Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Madalina Panaete astazi, 16:09 6 Sklepy Komfort SA, grup din Polonia cu peste 140 de magazine de amenajari interioare, a cumparat compania Podnet…

- Cresterea salariului minim pe economie de la 1.900 de lei la 2.080 de lei, respectiv la 2.350 de lei pentru persoanele cu studii superioare sau cu o vechime mai mare de 15 ani se va lasa cu concedieri. Cel putin asa rezulta din sondajul realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private…

- Presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, Robert Negoita (primar Sector 3), si presedintele executiv AMR, Ilie Bolojan (primar Oradea), au atras atentia, vineri, asupra intentiei Guvernului de a stabili ca o cota de doar 43% din impozitul pe venit sa se repartizeze direct catre bugetele locale,…

- Guvernul ungar a decis sa aloce 1,3 miliarde forinti (4 milioane de euro) pentru finantarea programelor si investitiilor de importanta nationala din Transilvania in acest an si alte 1,5 miliarde forinti in acelasi scop pentru anul urmator, informeaza un comunicat publicat joi in monitorul oficial…