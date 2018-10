Concedieri masive în rândul bugetarilor, anunţate de ministrul Finanţelor Ministrul Finantelor spune ca este obligatorie o reformare a aparatului bugetar din Romania si ca acesta trebuie sa aiba oameni "exact cati trebuie, nu unul sa munceasca si trei sa stea pe langa". "Cred ca e de bun simt sa te gandesti (la o reforma a aparatului bugetar - n.r.) pentru ca ne dorim cu totii o administratie si centrala, si locala eficienta. Asta inseamna sa ai oameni nu foarte multi, exact cat trebuie, mai bine platiti sunt deja, legea exista si, ca sa fie mai eficienti, repet, cat trebuie. Nu unul munceste si trei pe langa el stau", a afirmat Eugen Teodorovici, la TVR. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

A doua rectificare bugetara din acest an va fi facuta in luna noiembrie, a declarat, marti seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. El a precizat ca tot pana in noiembrie trebuie aprobat si proiectul de buget pentru 2019.

