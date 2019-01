Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un sfert din angajații sistemului bancar ar urma sa fie disponibilizați, daca ordonanța care a introdus taxa pe active va ramane in forma actuala. Aceasta este prognoza pesimista realizata de reprezentanții Federației Sindicatelor din Asigurari și Banci (FSAB). Sindicatele au inceput deja discuțiile…

- Prima conferita de presa, primele masuri pentru reducerea cheltuielilor la clubul de fotbal Politehnica Iasi.Din cauza problemelor financiare de la clubul din dealul Copoului, consiliul director al gruparii iesene a decis sa apeleze la masuri drastice. In zilele urmatoare conducerea clubului va incepe…

- Contractele de munca vor include un salariu minim de 2.500 de lei pe ramura. ”Am mai avut in vedere stabilirea unui prag minim al salariilor compensatorii, astfel: intre 1-5 ani vechime- se acorda un salariu compensatoriu. Intre 5-10 ani, doua salarii compensatorii, intre 10-15 ani vechime, iei trei…

- Constantin Paraschiv, președintele Federației Sindicatelor din Asigurari și Banci, a explicat miercuri cateva din avantajele obținute in urma negocierilor cu patronatele: "Am trecut prin doua etape - prima de tatonare, care a durat din ianuarie pana in iulie, in care ne-am pus mai degraba de acord…

- Trei sferturi dintre intreprinderile mici și mijlocii se așteapta sa aiba dificultați, ca urmare a majorarii salariului minim, iar jumatate se pregatesc sa concedieze pana la 5 angajați.

- Ikea, cel mai mare retailer mondial de mobilier si decoratiuni, a anuntat planuri de restructurare a afacerii deoarece cresterea in sectorul de retail incetineste, comportamentul consumatorilor se modifica rapid, iar serviciile online devin mai populare, transmit DPA, Reuters, AP si MarketWatch.Grupul…