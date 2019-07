Stiri pe aceeasi tema

- BCR BpL mentioneaza ca a respectat prevederile legale atat inainte, cat si dupa revizuirea legii care reglementeaza activitatea de economisire-creditare, lege care are la baza cele mai bune practici din Uniunea Europeana, si va continua sa reprezinte drepturile clientilor cat si propriile drepturi,…

- Deutsche Bank, cea mai mare banca din Germania, se pregateste sa infiinteze o ”banca rea” cu active de pana la 50 de miliarde de euro, si sa inchida afacerile cu instrumente financiare si de trading din Statele Unite, potrivit unui articol publicat duminica de Financial Times (FT), transmite Reuters.Citește…

- Guvernul german analizeaza posibilitatea unei fuziuni intre grupul Commerzbank și cel olandez ING, in tentativa de a crea un jucator de talie mondiala, scrie Bloomberg. Anterior, Commerzbank a derulat negocieri cu Deutsche Bank, un alt grup german, dar acestea au cazut. Statul german deține un pachet…

- Planurile pentru o mega-fuziune bancara la Frankfurt, între Deutsche Bank și Commerzbank, au cazut. Discuțiile preliminare au ramas fara rezultat. Ambele parți confirma oficial rezultatul negocierilor, dupa cum relateaza mass-media germana. Primele reacții la bursa sunt foarte diferite. Cele doua…

- "Daca esti bugetar, afla cati mai ramaneti la locul de munca! Liviu Dragnea isi pregateste armata de functionari PSD-isti. Cand ii platesti, ii controlezi. Urmeaza doua randuri de alegeri in 2019. In ministere se pregatesc epurarile anuntate de Teodorovici inca din noiembrie 2018. Liviul Dragnea…

- O investigatie interna la cea mai mare banca din Germania, Deutsche Bank, confirma implicarea institutiei financiare in Laundromatul rusesc, in perioada anilor 2010-2014, precum si spalarea banilor cu implicarea unor instante de judecata din Moldova.

- Deutsche Bank AG, cea mai mare banca din Germania, se așteapta la amenzi, procese și posibila urmarire penala a conducerii superioare pentru rolul sau in schema de spalare a banilor clienților ruși in valoare de pana la 20 miliarde de dolari, scrie The Guardian, care citeaza raportul intern al bancii.…

- Guvernul Germaniei va reduce la jumatate prognoza de crestere economica din 2019, ca urmare a scaderii activitatii din industrie, afectata de declinul exporturilor, potrivit unor surse guvernamentale citate de Reuters. Avansul celei mai mari economii din zona euro va incetini la 0,5% in acest an, conform…