- Complexul Energetic Oltenia a notificat, miercuri, 8 mai a.c., ITM Gorj, AJOFM și cele 47 de organizații sindicale cu privire la concedierile colective care vor urma in aceasta vara. Potrivit documentului remis de compania energetica, vor fi concediați 200 de salariați, 90 din structura TESA, operativ,…

- Fostul primar Vasile Mosoiu sustine ca in proportie de 99,9% va candida din partea Aliantei Liberalilor si Democratilor la primarie. Liderii ALDE Gorj nu par sa-l mai sustina pe actualul primar al comunei Dragutesti, Ion Dumitru Popescu, pentru o noua candidatura, in 2020. Ion Iordache si Robert Filip…

- Compania Autoliv va inaugura fabrica de la Rovinari oficial in luna iulie. In acest an va funcționa cu 450 de angajați. Au fost depuse peste 2000 de CV-uri. Potrivit lui Robert Filip, activitatea fabricii de sisteme de siguranța va incepe in luna mai. Pe data de 22 mai urmeaza sa fie aduse noile linii…

- Aurel Popescu susține ca nu a discutat cu Cristian Toader Pasti dupa ce, in ședința de joia trecuta de consiliu local, alesul municipal social-democrat a spus, la un moment dat, ca-și va da demisia. Președintele organizației municipale a PSD a ținut sa-l felicite public pe consilierul Constantin Ștefan,…

- Edilul anunta ca daca sefii companiei miniere nu se vor ține de promisiuni și nu le vor pltati cetațenilor din Roșia de Amaradia banii pe uzufruct pe anul 2017 pana pe 13 mai, va aduce oamenii din comuna la Targu-Jiu in fata sediul CE Oltenia. Luni, doi membri ai Directoratului CE Oltenia, Daniel Burlan…

- Edilul comunei Roșia de Amaradia este nemulțumit dupa ce a descoperit ca bugetul primariei ii este afectat de Ordonanța 114/2018. Conform actului normativ dat anul trecut de guvern, de la 1 ianuarie 2019, salariul minim brut, pentru muncitorii din domeniul constructiilor, a fost stabilit la 3.000 de…

- Edilul comunei Catunele sustine ca, desi i-au fost repartizate numai 200 de mii de lei din cotele defalcate din TVA si din impozitul pe venit, nu este nemultumit Florinel Tuila sustine ca a solicitat la consiliul judetean sa i se aloce 500.000 de lei, pentru o lucrare de modernizare a doua drumuri comunale,…

- Consilierul local al comunei Alimpești, Leonida Belgher, a incercat, intr-una din zilele saptamanii trecute, sa afle unde sunt angajații primariei pe care nu i-a gasit in birouri. Belgher demonstrase in mai multe zile ca salariații Primariei Alimpești nu prea stau la serviciu și, de fiecare data, cand…