Vladimir Draghia și Giani Kirița au ramas pe dinafara!

Vladimir Draghia, bruscat de jandarmi la Ateneul Roman VIDEO

"FanArena", show-ul dedicat fanilor Exatlon, incepe luni, 14 ianuarie, si va fi prezentat de Lili Sandu, doua zile pe saptamana. Asta inseamna ca Vladimir Draghia a ramas fara contract.

Acelasi lucru s-a intamplat si in cazul lui Giani Kirita, care initial primise un loc in emisiunea "Vulturii de noapte". Acesta a plecat apoi in Republica Dominicana, pentru a fi antrenor la Exatlon, iar cand s-a intors nu a mai fost loc pentru el in productie. "Vulturii de…