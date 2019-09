Concedieri în rândul oficialilor ruşi vinovaţi de scăparea spionului CIA Oleg Smolenkov Doua surse au confirmat pentru Reuters relatari din presa americana potrivit carora informatorul Agentiei Centrale de Informatii a SUA a fost scos din Rusia in 2017 si a ajuns in Statele Unite. Cotidianul rus Kommersant sustine ca spionul era Smolenkov, care a disparut impreuna cu sotia si cei trei copii in timpul unei vacante in Muntenegru. Ziarul a publicat o fotografie cu o casa cumparata ulterior de o familie cu acelasi nume in Stafford, in statul american Virginia, la 65 de km de Washington.



Kremlinul a confirmat ca Smolenkov a lucrat pentru administratia prezidentiala rusa, dar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a cerut Statelor Unite, prin Interpol, sa confirme unde se afla Oleg Smolenkov, fost oficial la Kremlin despre care presa afirma ca a spionat in favoarea SUA si a fost recuperat de americani, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Cutremur pe scena politica! Dezvaluirea facuta…

- Un nou tratat privind controlul armelor nucleare nu ar trebui sa includa doar SUA si Rusia, ci si China, a declarat Maas la postul de radio DLF, indicand ca 'guvernul chinez este extraordinar de reticent si, prin urmare, trebuie sa continuam sa punem aceasta problema pe ordinea de zi'. SUA au anuntat…

- Autoritatile militare din SUA sustin ca un avion de vanatoare din Venezuela a urmarit in mod agresiv o aeronava de recunoastere americana in spatiul aerian international. Incidentul s-a produs vineri, in aceeasi zi in care Administratia Donald Trump a anuntat ca impune sanctiuni la adresa a patru oficiali…

- Autoritațile militare din SUA susțin ca un avion de vânatoare din Venezuela a urmarit în mod agresiv o aeronava de recunoaștere americana în spațiul aerian internațional, informeaza cotidianul The Guardian, citat de Mediafax. Incidentul s-a produs vineri, în aceeași zi…

- Rusia a propus luni Statelor Unite un schimb de prizonieri, oferind libertatea oricarui american in schimbul repatrierii pilotului rus Konstantin Iarosenko, informeaza agentia Interfax, preluata de Reuters.Iarosenko executa in SUA o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare, pentru asociere in vederea…

- În timpul întâlnirii din Japonia, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel, vor discuta despre solutionarea situatiei din Ucraina, situatia în jurul Iranului si sprijinirea procesului de pace din Siria, a anuntat consilierul presedintelui rus,…

- Un atac al Statelor Unite impotriva Iranului ar avea consecinte "catastrofale", a avertizat joi presedintele Rusiei, Vladimir Putin, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran."Statele Unite afirma ca nu exclud folosirea fortei (...). Aceasta ar fi o catastrofa cel putin pentru…

- Un atac al Statelor Unite impotriva Iranului ar avea consecinte "catastrofale", a avertizat joi presedintele Rusiei, Vladimir Putin, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran, noteaza Mediafax.