- Senatorul PNL Florin Cițu a acuzat sambata PSD ca pregatește o "epurare" a bugetarilor, care ar urma sa inceapa in doua saptamani, iar ca "Liviu Dragnea a hotarat sa pastreze in afara de amante, rude și șoferii, numai pe cei care sunt loiali lui și PSD-ului". Potrivit acestuia, aceasta restructurare…

- Senatorul PNL Florin Cițu susține ca marea epurare a funcționarilor din ministere incepe in doua saptamani și ca restructurarea se face fara plați compensatorii, iar pentru ramanerea in funcție este nevoie de recomandarea unei organizații PSD . „Daca ești bugetar, afla cați mai ramaneți la locul de…

- Senatorul PNL Florin Cițu acuza marți, intr-o postare pe Facebook, ca Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu `au dat ordin` sa fie anchetat la Comisia Economica a Senatului. Liberalul susține ca este o „razbunare” a liderilor PSD-ALDE, dupa ce a aratat ca la Comisia Economica este tolerata o ancheta…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca, joi seara, Liviu Dragnea a primit chiar de la Florin Georgescu studiul de impact al BNR privind efectele OUG 114, iar liderul PSD „a fost socat” si i-a chemat la discutii pe Darius Valcov si Eugen Teodorovici. „Aseară Dragnea a primit studiul…

- Potrivit B1, senatorul liberal Florin Citu vine cu dezvaluiri halucinante despre efectele dezastruoase provocate de PSD-ALDE in economie prin masurile luate in special prin OUG 114. Acesta arata ca un document proaspat aparut „arunca in aer guvernarea PSD+ALDE”, si anume un studiu de impact facut de…

- Senatorul liberal Florin Cițu a postat un mesaj pe propriul cont de socializare prin care susține ca liderul PSD Liviu Dragnea, consilierul Darius Valcov și ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici sunt speriați și transmit ca vor schimba OUG 114. De asemenea, parlamentarul spune ca nu e de ajuns a aceștia…

- Senatorul PNL Florin Citu avertizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca urmeaza taxe noi, intrucat in luna ianuarie guvernul a incercat sa imprumute 2.9 miliarde lei, insa a imprumutat doar 1.4 la scadente diferite dar la dobanzi in crestere, iar anul trecut a platit doar pe dobanzi 13 miliarde lei.Romania…

- Guvernul a incercat, in ianuarie, sa imprumute 2,9 miliarde lei, insa a reușit sa atraga doar 1,4 miliarde, la dobanzi in crestere, ceea cr va duce, inevitabil, la introducerea unor taxe noi, susține senatorul PNL, Florin Cițu. Într-o postare pe Facebook, senatorul PNL spune că, anul trecut,…