Concedieri Continental. Compania face anunțul Continental precizeaza ca este vorba despre concedierea a 2.200 de persoane și nu de 20.000 de oameni așa cum era vehiculat de agențiile de știri. Continental spune ca a decis sa revizuiasca ajustarile structurale necesare in mai multe locații. Citeste mai multe pe DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

