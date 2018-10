EDUCATIE… Fundatia World Vision implementeaza un nou program care ii are in prim-plan pe elevii din Vaslui, dar si pe cei din Iasi, aflati in situatii de risc de abandon scolar. Este vorba despre proiectul “Comunitati implicate, educatie de calitate”, prin intermediul caruia prescolarii Gradinitei “Norocel” din Negresti si elevii Liceului Tehnologic “Nicolae Iorga” din [...]