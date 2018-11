Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru a ajuns aseara, in jurul orei 21.30, la Centrul de arși al Grand Hopital de Charleroi, Bruxelles. Pavel Popescu, deputat de Timiș, care s-a implicat in urgentarea demersurilor de transfer, a anunțat imediat pe pagina sa de Facebook ca tanarul a ajuns la spital in viața, stabil. La Bruxelles,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi seara, la Brasov, ca tanarul ranit in explozia de la Piatra Neamt este, la aceasta ora, in drum spre Belgia, parerea ei personala fiind ca Romania nu poate trata in acest moment pacienti cu arsuri mai mari de 50% din suprafata corpului. …

- UPDATE – ora 17:30 Tanarul care a suferit arsuri in urma exploziei produse, ieri, intr-un bloc din Piatra Neamț, este transferat la o clinica din Belgia, cu un avion Spartan al Ministerului Apararii, a anunțat managerul Spitalului de Urgente Sfantul Spiridon de la Iasi, Ioan Barliba. Barbatul a fost…

- O aeronava C 27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, efectueaza joi, 1 noiembrie, o misiune umanitara de urgenta pe ruta Iasi Bruxelles, Belgia, pentru transferul unui pacient din Piatra Neamt, ranit in urma unei explozii, transmite MApN. Pacientul aflat…

- Explozia in blocul de la Piatra Neamț s-a produs dupa ce a fost un bec intr-o incapere in care s-a acumulat o cantitate mare de gaze. Apartamentele din scara raman, in continuare, nealimentate, iar tanarul ranit grav urmeaza sa fie transferat, joi, la o clinica din Belgia cu un avion al MApN.Reprezentanții…

- Barbatul ranit in explozia de miercuri dupa-amiaza, dintr-un in bloc din Piatra Neamt a fost operat de urgenta la Iasi, in cursul noptii de miercuri spre joi, dar starea lui este in continuare foarte grava, avand arsuri pe 65% din suprafata corpului. "Pacientul este in stare grava, in sectia…

- Barbatul in varsta de 29 de ani ranit grav in explozia de ieri dintr-un bloc din municipiul Piatra Neamț ar putea fi transferat in Belgia pentru a fi tratat la o clinica specializata, a anuntat ministrul sanatatii, Sorina Pintea. El a suferit arsuri pe 70% din suprafata corpului. Tanarul nu a putut…

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca nu a stiut si nici nu a fost intrebat de nimeni despre tanarul ranit in urma exploziei de la Piatra Neamt. Precizarile vin dupa ce presa locala a relatat ca pacientul a fost transportat cu ambulanta la Iasi intrucat nu s-a gasit…