- Președintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o intrevedere cu primarul orașului Napoli Luigi De Magistris, cei doi discutand despre fenomenul migrației, in contextul prezenței unei largi comunitați romanești in aceasta zona, a anunțat Administrația Prezidențiala."Cu aceasta ocazie, Președintele…

- (update 11:20) Secretarul de stat al Ministerului de Educație din Romania: „Sunt bucuros sa particip pentru a doua oara la aceasta serbare. Prezența mea aici reflecta relațiile bune și susținerea pe care o manifestam fața de Republica Moldova”(update 11:15) Primarul interimar al municipiului Chișinau,…

- Presedintele Iohannis a reactionat pe Facebook unde acuza Jandarmeria de actiunile din aceasta seara desi, insitgatorii au provocat sistematic. In acest context, preotul Chris Terhes a dat o replica extrem de dura la ceea ce a scris presedintele Romaniei in postarea sa.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa sambata, 4 august, la Consiliul National al PNL, asa cum STIRIPESURSE.RO anunta in premiera inca de miercuri. Prezenta acestuia a fost deja confirmata. Potrivit unor surse din partid, invitatia adresata presedintelui Iohannis a fost facuta de Ludovic…