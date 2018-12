Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) au transmis, joi, o „Scrisoare deschisa” privind efectele negative ce vor fi generate de a doua Revolutie fiscala, prin introducerea unei taxe pe active bancare, si de aprobarea unui pachet de legi.

- Președintele Romaniei, opoziția, oamenii de afaceri și chiar unele sindicate critica masurile anunțate aseara de ministrul Finanțelor și spun ca vor produce haos in economie și creșteri de prețuri.

- Masurile privind Codul Fiscal, anunțate recent de Guven, par sa creeze instabilitate in Romania. Dupa ce Bursa a inregistrat o scadere drastica in țara noastra, pierzand tot avansul inregistrat in acest an, tot mai multe companii critica deciziile luate de Executiv.

- Ministrul de Finanțe a explicat ca introducerea noii taxe are ca scop protejarea romanilor. „Știm ca profitul este printre cele mai mari la nivel european, știm nivelul creditelor neperformate, care se vand la firme din grup. Aud ca bancile sunt parteneri loiali in economie. Eu știu ca ambii parteneri…

- Comunitatea medicala de diabetologi si producatorii de medicamente inovatoare lanseaza un apel pentru colaborare extinsa in domeniul diabetului Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, Societatea Romana de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice (SRDNBM) si Asociatia Romana a Producatorilor Internationali…

- Romania nu mai este competitiva din punctul de vedere al disponibilitatii fortei de munca calificate, potrivit indicelui perceptiei membrilor Consiliului Investitorilor Straini (FIC) despre mediul de afaceri realizat in septembrie 2018. "Pentru prima dată, din 2015, de când FIC realizează…

- USR a anunțat ca au votat impotriva transpunerii a directivei europene de prevenire și combatere a spalarii banilor și a finanțarii terorismului, adoptata luni de Senat, deoarece varianta propusa de Guvern a scos din directiva interzicerea acțiunilor la purtator, potrivit Mediafax. "In loc…

- Sistemul antiracheta din Romania risca sa conduca la anularea Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), iar responsabilitatea apartine Statelor Unite, acuza Ministerul rus de Externe, relateaza Mediafax.