Stiri pe aceeasi tema

- "Gandul meu se indreapta in aceste zile catre tinerii care și-au pierdut viața in tragicul incendiu din Clubul Colectiv și catre cei care au suferit in urma acestui cumplit incident. Societatea romaneasca va fi marcata mult timp de aceasta tragedie, care ne responsabilizeaza sa vedem onest…

- Viorica Dancila a transmis, marți, la trei ani de la incendiul din clubul Colectiv, ca societatea romaneasca va fi marcata mult timp de aceasta tragedie. Premierul le-a urat raniților „putere și sanatate”, precum și condoleanțe familiilor victimelor.„Gandul meu se indreapta in aceste zile…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un comunicat prin care iși exprima compasiunea și transmite condoleanțe famiilor celor care și-au pierdut viața dupa incendiul din Clubul Colectiv. De asemenea, ea le transmite raniților "putere și sanatate". Reacția sa vine la cateva ore dupa ce, la Parlament, a…

- Prim ministrul Viorica Dancila a transmis astazi un mesaj, la trei ani de la cumplitul incendiu de la Club Colectiv din Bucuresti."Gandul meu se indreapta in aceste zile catre tinerii care si au pierdut viata in tragicul incendiu din Clubul Colectiv si catre cei care au suferit in urma acestui cumplit…

- Viorica Dancila a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor indurerate in urma tragicului incendiu din Colectiv.”Gandul meu se indreapta in aceste zile catre tinerii care și-au pierdut viața in tragicul incendiu din Clubul Colectiv și catre cei care au suferit in urma acestui cumplit incident.…

- Mesaj pentru victimele incendiului din Clubul Colectiv "Gandul meu se indreapta in aceste zile catre tinerii care și-au pierdut viața in tragicul incendiu din Clubul Colectiv și catre cei care au suferit in urma acestui cumplit incident. Societatea romaneasca va fi marcata mult timp…

- Viorica Dancila a raspuns intrebarilor jurnalistilor despre eventuala remaniere guvernamentala si despre preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, iar la finalul declaratiilor ea a fost intrebata de un jurnalist daca are un mesaj pentru victimele incendiului din Clubul Colectiv. Viorica…

- Presedintele Klaus Iohannis cere Executivului condus de Viorica Dancila sa ia masuri urgente pentru a stopa cresterea numarului de focare de pesta porcina africana, criticand Guvernul ca a fost incapabil, pana acum, sa gestioneze situatia, potrivit Mediafax. „Din cauza modului defectuos in care este…