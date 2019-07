Comunicat – Sesizare din oficiu SIIJ – cauza disparitie tinere din judetul Olt

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de informare publica si relatii cu mass media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat sa aduca la cunostinta publica urmatoarele:Fata de informatiile semnalate de mass media cu privire la cauza penala privind decesul unei tinere din judetul Olt, Presedintele Consiliului…

- Avand in vedere solicitarile mass-media referitoare la informațiile aparute in spațiul public privind o cauza penala aflata in curs de instrumentare la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa faca urmatoarele precizari: Sectia pentru…

- Pentru corecta informare a opiniei publice fata de o serie de afirmatii facute de catre doamna judecator Iulia Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu privire la procedura de numire a presedintelui instantei supreme Fata de afirmatiile lansate de presedintele in functie…

- Politistii din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul de Investigatii Criminale au identificat si depistat un tanar de 16 ani, banuit de comiterea unei talharii. La data de 16 iulie, in urma probatoriului administrat in cauza, magistratii Judecatoriei Turda au emis pe numele tanarului un mandat…

- La mai bine de sase ore de la producerea unui accident cu risc de explozie pe DN 65-E 574, in judetul Olt, traficul pe acest drum ramane in continuare blocat, autoritatile mentinand restrictiile.