Stiri pe aceeasi tema

- In Alba Iulia, locurile de parcare rezidențiale au devenit un lux, iar oamenii așteapta cu zilele in fața primariei, fara a avea certitudinea ca obțin vreunul, din cauza unei administrații care nu doar ca nu a investit in acest sector, ci se gandește doar cum sa ia mai mulți bani de la cetațeni, fara…

- De luni, 16 septembrie incepe o noua serie de inscrieri pentru locuri de parcare in Alba Iulia. Sunt vizate zone din cartierul Cetate. Pana in 24 septembrie se desfașoara procedura de inscrieri pentru spațiile din apropierea pieței agroalimentare din Cetate. UPDATE: Chiar daca inscrierile incep doar…

- Codul Galben de vreme caniculara ramane valabil pana in 31 august. Zilele acestea, temperaturile vor ajunge pana la 33 de grade. Totodata, meteorologii au anuntat pericol exceptional de incendii, din cauza arsitei si a lipsei precipitatiilor.

- Poliția de Frontiera va informeaza ca in perioada estivala, in unele puncte de trecere a frontierei de stat se inregistreaza un flux majorat al unitaților de transport, fapt ce condiționeaza o circulație mai anevoioasa și o creștere a mediei timpului de așteptare.

- Vremea a luat-o razna in mai multe colțuri ale lumii, iar temperaturile au urcat pana la 50 de grade Celsius in provinciile sudice din Irak, potrivit organismului responsabil pentru monitorizarea condițiilor meteorologice.

- Bucureștenii care locuiesc in zona Margeanului – Antiaeriana din Sectorul 5 s-au trezit saptamana trecuta cu locuri de parcare trasate in fața caselor. Explicația primarului Daniel Florea a venit pe Facebook. ”Am inceput trasarea de noi locuri de parcare in zonele in care am instituit sensuri unice,…

- Ploile abundente din ultima perioada scot la iveala cateva lucrari de mantuiala efectuate odata cu modernizarea strazilor in orașul Ocna Mureș. Oamenii indignați au postat cateva poze cu astfel de situații pe o rețea de socializare. Cea mai cunoscuta problema o reprezinta trotuarul de pe strada Horea,…

- In luna lui cuptor, a fost vreme de toamna in toata tara. Temperaturile au scazut brusc si nu au depasit 26 de grade. Si nu au lipsit nici fenomenele extreme. Imaginile zilei vin din statiunea Costinesti, inundata dupa o ploaie de doar zece minute. Sistemul de canalizare a cedat. Prinsi in mijlocul…