Stiri pe aceeasi tema

- La Sannicolau Mare s-a deschis un centru de zi pentru copii din familii nevoiașe. Centrul, aflat sub „umbrela” Arhiepiscopiei Timișoarei, ofera sprijin pentru 20 de copii din localitate. The post 20 de copii din Sannicolau Mare primesc masa calda și ajutor la teme intr-un centru de zi appeared first…

- De trei ani de cand scoala generala din Tiha Bargaului a fost introdusa in programul-pilot, cei peste 400 de elevi nu primesc nici lapte si corn si nici o masa calda, pentru ca pana in momentul in care ajung banii in judet si se fac licitatiile se termina scoala. Astfel, elevii au de suferit din cauza…

- Prima zi de școala reprezinta, pentru parinți și copii deopotriva, una dintre cele mai emoționante zile. Așteptat, de cele mai multe ori, cu nerabdare de catre copii, începutul unui nou an școlar vine pentru parinții lor cu grija suplimentara a achiziției rechizitelor. Fiecare familie…

- CHIȘINAU, 29 aug — Sputnik. Au mai ramas patru zile pâna la începerea noului an de studii, iar magazinele abunda în haine, rechizite și accesorii pentru copii de școala. © Sputnik / Miroslav Rotari La ce varsta e bine sa dam copilul la școala, 6 sau 7 ani? Pe…

- Luiza Radulescu Pintilie Un copil care isi doreste sa mearga la scoala si i se inchid toate drumurile spre implinirea visului pentru ca nu are o pereche de incaltari, o hainuta curata, caiete, stilou sau ghiozdan e de cel putin doua ori o pierdere. O data pentru el, copilul de acum si omul mare de maine,…

- Comunicat de presa: 20 August 2018 In București și imprejurimi traiesc peste 5.000 de copii cu prognostic de viața limitat. Peste 8.000 de parinti sunt implicati in ingrijirea acestor copii bolnavi, dar nu beneficiaza de o susținere adecvata, medicala, sociala sau psihologica. De asemenea, peste 10.000…

- CHIȘINAU, 17 aug — Sputnik. A ramas mai puțin de o luna pâna la începutul unui nou an de studii. Și așa cum 1 septembrie nu trebuie sa-i prinda nepregatiți pe elevii, parinții au început deja sa le cumpere rechizite, haine și ghiozdane. Aceștia se plâng ca vânzatorii…

- CHIȘINAU, 14 aug — Sputnik. A ramas mai puțin de o luna pâna la începutul unui nou an de studii. Și așa cum 1 septembrie nu trebuie sa-i prinda nepregatiți pe elevii, parinții au început deja sa le cumpere rechizite, haine și ghiozdane. Aceștia se plâng ca vânzatorii…