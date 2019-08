Comunicat proiect: „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Sibiu și Alba” Anunț incepere proiect ”Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populația județelor Sibiu și Alba” Proiectul “Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populația județelor Sibiu și Alba”, cod MySMIS 125264, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat in judetul Alba de catre SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA ALBA […] Citește Comunicat proiect: „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populația județelor Sibiu și Alba” in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii și Administrației Publice a aprobat, in luna iulie 2018, Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, aferent unor apeluri de proiecte intitulate nefinalizate. Conform OUG nr. 30 din 18.04.2018 privind instituirea unor masuri…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si ProtectIa Copilului Constanta, in parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta, in calitate de beneficiar, va implementa proiectul "Inchiderea complexului de servicii comunitare Cristina. Proiectul este finantat prin Programul Operational…

- Va aducem la cunoștința ca Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, prin Facultatea de Drept, informeaza deopotriva comunitatea profesioniștilor dreptului și opinia publica din județele Regiunii Nord-Est (Iasi, Vaslui, Suceava, Botoșani, Bacau, Neamț) despre funcționarea CENTRULUI DE DOCUMENTARE…

- Proiectul “Cresterea competitivitatii SC CALIROM SRL, prin achizitionarea de echipamente performante”, cod MySMIS 103429, finanțat prin Programul Operațional Regional... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comunicat de presa Data: iunie 2019 ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SANATATE IN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULATIA JUDETULUI TIMIS Cod SMIS 125491 Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice in calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regionala Vest in calitate…

- Mai multe persoane, inclusiv femei insarcinate, din patru localitati de pe Valea Sebesului au fost surprinse, sambata seara, de o viitura, fiind salvate de catre echipajele ISU Alba, in sprijinul carora au fost trimisi, pentru inlaturarea urmarilor inundatiilor, aproape 100 de pompieri din judetele…

- In zona de sud a judetului Alba, aflata sub cod portocaliu, s-a format o viitura din cauza scurgerilor de pe versanti, care a afectat localitatile Sebesel, Pianu de Sus, Salistea, Rachita si Calnic. Populatia din aceasta zona a fost alertata inclusiv prin intermediul sistemului RoAlert. 'Mai multe…

- Mai multe persoane, inclusiv femei insarcinate, din patru localitati de pe Valea Sebesului au fost surprinse, sambata seara, de o viitura, fiind salvate de catre echipajele ISU Alba, in sprijinul carora au fost trimisi, pentru inlaturarea urmarilor inundatiilor, aproape 100 de pompieri din judetele…