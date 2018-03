Stiri pe aceeasi tema

- Din ordinulul premierului Viorica Dancila, Bogdan Pandelica, seful Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, a fost eliberat ieri din functie. Locul sau a fost luat de un alt argesean, tot pesedist, Marius Parvu – fostul director al Administrattiei Bazinale de Apa Arges-Vedea. Spre seara,…

- Aceasta investigatie a fost declansata dupa ce, la finele saptamanii trecute, au aparut dezvaluiri conform carora compania de consultanta Cambridge Analytica ar fi avut acces, in 2014, la datele companiei conduse de Mark Zuckerberg, ceea ce ar reprezenta o clara violare a conditiilor de confidentialitate…

- "Opera «La Liberte Guidant le Peuple» isi are perfect locul pe Facebook si este conforma cu regulile noastre de publicitate", a transmis Facebook intr-un comunicat, duminica. "Pentru a proteja integritatea serviciului nostru, verificam milioane de imagini publicitare saptamanal si, cateodata, facem…

- Liderul USR a discutat și despre șicanele din Parlament, indreptate spre coaliția de guvernare. USRiștii au organizat mai multe proteste in Parlament, au pus muzica in comisia speciala pentru legile justiției și au realizat mai multe filmari care au ajuns apoi virale. Barna: „Ceea ce…

- In timp ce Sebastian Ghița facea dezvaluirile mult-anunțate, celebrul general Dumitru Iliescu, fostul comandant al SPP, intervenea pe Facebook in scandalul provocat de dezvaluirile lui Liviu Dragnea. "SPUNE ADEVARUL LIVIU DRAGNEA DESPRE IMPLICAREA SRI IN VIATA POLITICA??? Nu mi-am propus sa vin in…

- Fostul ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea a deschis un subiect care ii aduce aminte președintelui PSD, Liviu Dragnea, de oamenii care l-au ajutat sa ajunga la varful politicii. Printr-un mesaj distribuit pe Facebook, generalul ofera doua exemple ilustrative despre influența sa asupra carierei…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a avut miercuri, 7 martie, o intrevedere cu ministrul pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, David Davis, cu ocazia unei serii de vizite efectuate de acesta in statele membre, in perspectiva reuniunii Consiliului European Art.50.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 6 martie, o convorbire telefonica cu omologul sau bulgar, Boiko Borisov, la inițiativa acestuia. Premierul Boyko Borisov a reliefat rolul Romaniei in lupta pentru constituirea statului bulgar modern și a mulțumit doamnei Prim-ministru pentru contribuția…

- Mihai Chirica, fost membru PSD, exclus recent din partid, a postat un mesaj dur pe Facebook la adresa liderului formațiunii, Liviu Dragnea. Mihai Chirica, primarul din Iași, exclus recent din PSD , a transmis un mesaj dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, intrebandu-se daca exista vreo diferenta…

- Omul de televiziune și actorul Florin Calinescu este de parere ca ar fi un scenariu „apocaliptic” daca liderul PSD Liviu Dragnea ar obține dreptul legal de a candida la președinția Romaniei sau de a deveni premier. Intr-un live publicat pe pagina sa de Facebook, Calinescu spune ca ar lua in calcul serios…

- Florin Calinescu este pregatit sa intre in politica, daca liderul PSD Liviu Dragnea ar obține dreptul legal de a candida la președinția Romaniei sau de a deveni premier. Intr-un live facut pe Facebook, acesta a declarat:

- Actorul si omul de televiziune Florin Calinescu a postat un video pe pagina sa de Facebook in care marturiseste ca ar fi dispus sa intre in politica daca, printr-un scenariu „apocaliptic“ liderul PSD Liviu Dragnea, ar obtine dreptul legal de a candida la presedintia Romaniei.

- Florin Calinescu, are obiceiul de a face live pe contul personal de Facebook, iar aseara, in direct cu fanii sai a facut un anunt interesant, ca ar intra in politica daca Dragnea insista, desi personal nu este tentat de asa ceva a recunoscut actorul.

- Guvernul Romaniei ii va ajuta pe elevii si profesorii romani din Ucraina oferindu-le burse si stagii de specializare. Deputatul Claudia Gilia, membru in Comisia pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, este unul dintre alesii tarii care militeaza pentru drepturile romanilor plecati…

- Presedintele CCIRO Italia, Eugen Terteleac a primit in data de 14.02.2018 imputernicirea de reprezentant general al Uniunii Camerelor de Comert Bilaterale din Romania in Europa. Presedintele UCCBR, prof.univ.dr. Nasty Marian Vladoiu a declarat: “am hotarat sa-l imputernicim pe presedintele Eugen Terteleac…

- Guvernul Romaniei a decis sa le asigure pensionarilor, pentru 2018, aproximativ 60.000 de bilete de tratament balnear in unitațile de tratament administrate de catre Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP), conform Antena1.ro. Prin urmare, anul acesta pensionarii vor beneficia de un numar de maximum…

- Agentia europeana de ratting s-a aratat ingrijorata de politica fiscala a Guvernului Romaniei, anticipand ca aceasta va amplifica dezechilibrele macroeconomice si ca numirea Vioricai Vasilica Dancila in functia de premier a evitat alegerile anticipate.

- Politica fiscala expansionista a Romaniei pare sa continue in urma schimbarii de luna trecuta a premierului si aceasta va spori dezechilibrele macroeconomice, in timp ce deficitul structural semnificativ va lasa finantele publice mai vulnerabile la socuri, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare…

- Deputatul in Duma de Stat Iuri Șvitkin a comunicat ca a obținut de la o companie aeriana un raspuns afirmativ la solicitarea sa, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Unul dintre avioane ai Companiei „Aeroflot” va purta numele cintarețului de opera Dmitri Hvorostovski, originar din Krasnoiarsk.…

- Guvernul Romaniei are 'o responsabilitate politica foarte clara' in privinta modificarilor din justitie si 'nu poate doar sa spuna ca parlamentul se ocupa de aceasta chestiune', a declarat miercuri, la o intalnire restransa cu jurnalisti romani, eurodeputata Ska Keller, copresedinta a Grupului Verzilor/Alianta…

- Tinerii liberali cer studenților sa se delimiteze de noul ministru al Educației, folosind hashtagul #NuInNumeleMeu, pe rețelele de socializare.Organizația de Tineret a PNL spune ca este o forma de protest in mediul online prin care vor sa demonstreze ca nu sustin demersul complice al mediului universitar…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe. "Am discutat si cu doamna Dancila si cu viitorul ministru de Finante. Ne dorim pentru…

- La finele intrevederii pe care alesii neamului din cadrul partidului pe care il conduce l-au avut, duminica in jurul pranzului, cu parlamentarii social-democrati, dar si cu premierul desemnat si cu ministrii ce ar putea face parte din Cabinetul Dancila, Calin Popescu Tariceanu a anuntat ce se intentioneaza…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- "Penali in guvern ? Da, pentru ca putem ! Nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica, asa cum au facut-o Dragnea si Codrin Stefanescu in ultimele zile. Intrebat daca din guvern vor face parte penali, Dragnea…

- Fostul presedinte Traian Basescu il ataca pe Liviu Dragnea dupa declaratia liderului PSD cu privire la acceptarea persoanelor urmarite penal in Guvern. Traian Basescu sustine ca “nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica,…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spus, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut. "Cu profund regret și tristețe am aflat vestea decesului…

- Aproximativ 100 de persoane au participat astazi la un prostes mut in Piața Victoriei din București, cu spatele catre Guvernul Romaniei. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele „Justitia furata" si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat nemiscati, in tacere, ca gest impotriva…

- Ex-presedintele si actualul sef al PMP, Traian Basescu, il critica virulent, printr-un mesaj postat pe Facebook, pe presedintele Iohannis, dupa ce acesta a acceptat nominalizarea PSD a Vioricai Dancila pentru functia de premier, spunand ca a seful statului a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana…

- Primaria municipiului Slatina anunta lansarea site-ului "ww.slatina650.ro", parte componenta a actiunilor din cadrul manifestarilor ce vor marca in acest an implinirea a 650 de ani de atestare documentara a orasului, eveniment ce va fi sarbatorit in cadrul celei de-a doua editii a "Galei Laureatilor"…

- ”Revolta impotriva deciziei Presedintelui Romaniei de nominalizare a unui candidat pentru functia de Prim-ministru din partea majoritatii parlamentare este la fel de justificata ca judecata ca Opozitia este de vina pentru ca nu are suficiente voturi sa opreasca ceea ce face PSD – ALDE la guvernare”,…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a devenit cel mai de incredere partener al lui Liviu Dragnea, afirmand ca presedintele putea cere un alt premier PSD, cu minima experienta administrativa si politica, daca nu ar fi privit cu nepasare Romania. …

- „Domnule presedinte ai dezamagit multa lume cu aceasta decizie, pacat ca nu a fost Basescu ca-i linistea el pe cei de la psd. Nu stiu ce calcule ati facut, dar ati pierdut multe voturi pt al doilea mandat, trebuia sa respingeti aceasta propunere, sa vina cu alta propunere, asa va vedea lumea ca va bateti…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila în functia de premier al României, exprimându-si speranta într-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare, ca mai da o sansa PSD si ca o desemneaza in functia de premier al Romaniei pe Viorica Dancila. "Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului Guvern, de desemnarea primului ministru.…

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat marți, impreuna cu Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, Gradina Japoneza din parcul Regele Mihai (Herastrau), care a fost reabilitata la sfarsitul anului trecut de Primaria Capitalei, prin ALPAB. Primarul General, Gabriela Firea, l-a intampinat pe premierului…

- Fostul președinte Traian Basescu a reacționat la propunerea de premier anunțata de PSD. Liderul PMP susține ca social democrații au cautat o persoana aservita lui Liviu Dragnea și il indeamna pe președintele Iohannis sa acționeze și sa se implice in jocul politic. Fostul președinte Traian Basescu a…

- Victor Ponta a comentat situația din PSD, dupa demisia premierului Mihai Tudose, acuzând existența doar a ”Guvernului Dragnea”. ”Din acest moment este clar si evident pt absolut toata lumea - in mod oficial in tara noastra nu mai exista Guvernul Romaniei ci doar Guvernul…

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus", perspectiva asociata pentru ambele calificative fiind stabila, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara, citat de…

- "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest Guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea ce putem aduce in plus pentru Romania si pentru toti romanii, indiferent daca ne-au dat votul increderii lor sau inca nu au facut…

- Fostul premier Dacian Cioloș intervine in scandalul momentului din interiorul PSD și susține, intr-o postare pe Facebook, ca aceasta „galceava politica” costa Romania enorm. De asemenea, acesta subliniaza ca „Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societații” și condamna disputele publice…

- Oana Roman a avut o reacție extrem de dura la adresa politicienilor din țara noastra. Oana Roman, care a vorbit la emisiunea sa de pe pagina de Facebook a revistei Viva despre polițistul pedofil , a comentat, pe internet, despre unii politicieni din Romania. Oana Roman, care știe tot ce se petrece in…

- Politica provizoratului, promovata de Guvern la conducerile companiilor cu capital majoritar de stat, pune piedici serioase parcursului Romaniei spre statutul de țara membra a Organizației pentru Colaborare și Dezvoltare Economica (OCDE). Capacitatea unei țari candidate de a face fața rigorilor OCDE…

- Fostul ministru, Elena Udrea, ii ataca pe unii politicieni si jurnalisti, scriind pe Facebook ca a ajuns sa aiba dosare penale pentru ca a platit prestatia unor politiceni in campanii sau a acoperit salariile unor jurnalisti care acum se considera ca facand parte din categoria „#rezist”. „Sper ca ati…

- Fostul ministru, Elena Udrea, ii acuza pe unii politicieni si jurnalisti, scriind pe Facebook ca a ajuns sa aiba dosare penale pentru ca a platit prestatia unor politiceni in campanii sau a acoperit salariile unor jurnalisti. "Sper ca ati inceput anul cu bine si ca asa va va fi tot 2018. Evident, as…

- Elena Udrea folosește un limbaj colorat pentru a amenința foștii colegi de partid. Fostul ministru spune ca va face publica lista tuturor celor care au primit funcții de la partidul din care faceau parte. Elena Udrea iși amenința, intr-o postare pe Facebook, foștii colegi de partid. Iritata de modul…

- Fostul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, pare ca-si doreste din ce in ce mai mult sa revina in prim-plan. Ciolos a postat pe Facebook un mesaj video care a ridicat, insa, unele semne de intrebare. Mesajul transmis prietenilor sai virtuali lasa loc de interpretari si nu putini au fost cei care au dedus…

- Dupa ce ieri, 29 decembrie, cistigatoarea concursului muzical "Vocea Romaniei", Ana Munteanu, a primit de la seful statului, Igor Dodon, o Diploma de Onoare, reactiile dure in adresa tinerei nu au incetat sa apara. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Moldoveanca le explica prietenilor virtuali…