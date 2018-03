Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marți, ca a demarat un proiect pentru construirea a doua linii de tramvai suspendate: prima va lega Bucureștiul de Magurele, iar a doua va lega Capitala de zona de nord, spre Ploiești.

- La Guvern a avut loc luni o conferința de presa in care s-a vorbit despre stadiul lucrarilor de modernizare și construcție a celor patru stadioane bucureștene in vederea Campionatului European din 2020. Au fost prezenți Ioana Bran, noul Ministru al Sportului, Gica Popescu, unul dintre consilierii ministrului,…

- Astazi, in "Sala Transilvania" de la Guvern, a avut loc o conferința de presa in care s-a vorbit despre stadiul lucrarilor de modernizare și construcție a celor 4 stadioane bucureștene pentru EURO 2020. Lucrarile la Stadionul Steaua și Stadionul Arcul de Triumf ar urma sa inceapa la sfarșitul lunii…

- FCSB a invins-o pe FC Viitorul cu scorul de 2-1 (2-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci din prima etapa a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Vicecampioana s-a impus prin golurile marcate de Constantin Budescu (32) si Marko Momcilovic (39), in timp ce pentru oaspeti a inscris…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, sambata, ca a stabilit impreuna cu premierul Viorica Dancila un plan coerent pentru Capitala si zona limitrofa, declarandu-se optimista ca vor fi solutionate cat mai multe dintre problemele Bucurestiului. "Am intrat intr-o noua faza. Sunt optimista in relatia…

- Telekom le multumeste clientilor pentru intelegere si suport si anunta ca le ofera acestora reducere la factura si credit suplimentar la Cartela pentru nefunctionarea serviciilor mobile in data de 5 martie, precum si beneficii aditionale, atat pentru clientii rezidentiali, cat si business. Astfel, abonatii…

- Noua unitate medicala, care va avea 1015 paturi, 37 de sali de operatie si 60 de linii de garda, ar putea fi gata in circa patru ani. Investitia va fi suportata integral din fondurile Primariei Sectorului 1 si este estimata a fi de aproximativ 300 milioane de euro, au transmis, luni, reprezentantii…

- Liviu Dragnea a precizat, inaintea sedintei CEX de luni ca va propune sa se realizeze o "repartizare completa si echilibrata a PSD in toata tara", urmand ca partidul sa aiba 16 vicepresedinti, cate doi pentru fiecare regiune. "Sa incepem sa realizam paritatea femei – barbati - 8 femei si 8…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a declarat, luni, inainte de CEx PSD, ca vor fi alegeri pentru functiile de presedinte executiv si vicepresedinte al partidului, mentionand ca tensiunile din partid reprezinta "o sinucidere politica" Continuarea pe ZFCorporate …

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca are in plan un proiect de reabilitare a unuia dintre cele mai mari bulevarde din Capitala, Bulevardul Magheru. Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare CRUCIALA la Congres: reverberații in tot partidul „Ne dorim ca cel putin…

- Aproape 90 la suta din arterele principale din Capitala au fost curatate complet, sustine primarul Gabriela Firea, precizand ca pentru stradutele laturalnice "se fac eforturi" sa fie deszapezite. Primarul a prezentat miercuri trei dintre utilajele care vor topi zapada adunata de pe strazi in Piata Constitutiei.

- Copertina de pe Arena Naționala va fi folosita și iarna! ”Era inadmisibil ce se intampla pe teren” Copertina Arenei Nationale va fi folosita si in perioada iernii, insa aceasta nu va fi trasa in mod automatizat, ci manual, a anuntat, marti, directorul Directiei Investitii din cadrul Primariei Capitalei,…

- În perioada 20-21 februarie, la Arena Naționala s-a desfașurat o vizita de lucru a specialiștilor de la UEFA, care au inspectat stadionul pentru a se asigura ca acesta va fi pregatit sa gazduiasca cele patru meciuri de la EURO 2020.

- De data asta nu ne mai ia prin surprindere! Ba chiar o ia primaria pe ea! Primarul General, Gabriela Firea: In urma avertizarii de cod portocaliu de ger, viscol si ninsoare, scolile, gradinitele si liceele din Capitala vor fi inchise luni si marti. Echipele DGASMB impreuna cu Politia Locala si echipajele…

- Managerul Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIf), Alis Grasu, spune ca numarul solicitarilor la SABIf creste constant, ajungand chiar la 1.700 de apeluri zilnic in aceasta perioada de ger, peste capacitatea de intervenție a serviciului. “Parcul auto, cu mare dificultate, este pastrat in conditii…

- SCOLI ÎNCHISE. Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat la sedinta Comandamentul de iarna ca luni si marti nu se vor tine cursuri în scolile din Capitala, din cauza conditiilor meteo severe.

- Rugby: CSM București a transferat un sud-african. Johannes van Heerden, un colos pentru pachetul de inaintare. ”Tigrii” au ambiții mari in acest sezon, iar pentru asta au adus la echipa un jucator cu nume ”greu”. Formația din Capitala l-a transferat pe sud-africanul Johannes van Heerden. In varsta…

- Compania romaneasca de publicitate digitala outdoor Phoenix Media, prezenta pe piata din Capitala de 13 ani, a incheiat 2017 cu venituri de doua milioane de euro si mizeaza pe o crestere de 10% anul acesta, in conditiile lansarii in toamna anului trecut a softului STOC (Standard Tool for Organising…

- In cadrul sedintei de Consiliu General ce a avut loc joi, Gabriela Firea a oferit informatii cu privire la proiectul tehnic pentru largirea strazii Fabrica de Glucoza. Edilul Capitalei sustine ca acesta a fost finalizat, iar lucrarile urmeaza a incepe in curand.

- Magistrala 6, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructura anun­tate, ce implica realizarea unei linii de metrou care sa lege Capitala de aeroportul Henri Coanda (Otopeni) nu are toata documentatia depusa si risca sa nu fie finalizata pana in 2020, anul in care autoritatile si-au asumat…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca FCSB are jucatori valorosi, precizand ca elevii sai trebuie sa fie puternici, sa aiba atitudine si determinare pentru a castiga derby-ul programat, duminica, pe Arena Nationala din Capitala.…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, și primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-au intalnit joi, la sediul municipalitatii. Edilul-șef a anunțat, pe Facebook, ca a discutat cu diplomatul american despre proiectele care vor fi implementate anul acesta in Bucuresti, respectiv construirea unor spitale…

- Ambasadorul SUA in Romania a fost prezent joi la sediul Primariei Capitalei, pentru o intrevedere cu Gabriela Firea. Intrevederea pe care edilul Bucurestilor a avut-o cu inaltul reprezentant al diplomatiei americane s-a axat pe principalele proiecte ce se intentioneaza a fi derulate in Capitala, pe…

- “Sunt un om ca toti oamenii si cred ca acest lucru m-a ghidat in toate. Imi plac relatiile interumane”, a spus Aurel Vainer dupa ce a primit titlul de Cetatean de Onoare al Bucurestiului oferit de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Ea a spus ca Aurel Vainer “este poate unul dintre cei mai…

- Gabriela Firea a efectuat marti o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala „Dan Theodorescu”, situat pe Calea Plevnei din Capitala, dupa ce a primit mai multe informatii conform carora ar exista o situatie conflictuala intre managerul spitalului si cadrele didactice si medicale…

- Reprezentantii servciului de ridesharing Uber au dat publicitatii cateva date financiare extrem de interesante, mai ales atunci cand sunt puse in compartie cu cele realizate de firmele traditionale de taximetrie din Capitala.

- Consilierul general al Bucureștiului, liberalul Ciprian Ciucu, susține, pe Facebook, ca edilul Gabriela Firea minte cand promite ca va contrui nu mai puțin de trei spitale municipale in Capitala, intrucat Bucureștiul ”nu are capacitatea financiara pentru a incepe trei spitale odata”.

- Mai multe personalitati medicale, manageri ai spitalelor din Capitala, se alatura semnatarilor petitiei online pentru construirea Spitalului Metropolitan. Potrivit unui comunicat transmis, duminica, de Primaria Capitalei, petitia initiata pe site-ul www.petitieonline.com de primarul general, Gabriela…

- Caz socant intr-o gradinita din Capitala, o educatoare a fost ucisa de fostul sot. Femeia a murit la scurt timp pe masa de operatie. Agresorul a fost prins de politie. Ea avea un ordin de restrictie pentru fostul sot, lucru care iata, nu i-a folosit la nimic. Potrivit unei prietene, cu doua…

- Proiectul propus de primarul Gabriela Firea privind preluarea unei noi suprafețe de teren din Pipera a fost respins in ultima ședința de consiliu, dupa ce consilierii opoziției s-au abținut la vot. Disputele politice continua sa fie cuvantul de ordine in ceea ce privește proiectul de construire a…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, miercuri, documentatia pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru o parcare de tip „Park&Ride” in zona Pantelimon din Bucuresti. Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi „pentru” si 11 abtneri si se numeste „Nod Intermodal Cap Linie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca firmele de salubrizare au fost sanctionate cu amenzi de 30.000 lei pentru ca nu au aplicat preventiv material antiderapant pe arterele din Bucuresti.

- Fabrica de doze Can Pack Romania, singura unitate de pe piata locala in care se produc ambalaje metalice de bere si suc, a finalizat anul trecut cu afaceri mai mari cu 5%, iar in acest an estimeaza un avans cu 50-60% al cifrei de afaceri, data fiind noua investitie de 50 de milioane de euro in a…

- Citeste si: Un salariu pe zi in Romania. Cat castiga un head of marketing De ce trebuie sa se fereasca angajatorii: Sunt situatii in care angajatii noi vin pe salarii cu 20-30% mai mari fata de ceilalti. Riscul este ca cei din urma sa devina toxici ♦ Angajatii din Bucuresti, din Cluj sau din Timisoara…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) ia în calcul posibilitatea ca biciclistii sa circule pe culoarele unice ale tramvaielor, edilul precizând ca trei linii de tramvai din Capitala urmeaza sa aiba

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, in cadrul unui comandament privind fluidizarea traficului din Capitala, ca persoanele care calatoresc cu taximetristi care cer sume mai mari decat contravaloarea cursei pot reclama aceste fapte la o linie verde. „Atrag atentia Politiei…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) ia in calcul posibilitatea ca biciclistii sa circule pe culoarele unice ale tramvaielor, edilul precizand ca trei linii de tramvai din Capitala urmeaza sa aiba o banda unica. „Studiem acum…

- Peste 50.000 de oameni au luat parte la „Hit Revelion 2018” organizat in Piata George Enescu din Bucuresti, unde au concertat Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Delia, Voltaj, Andra sau Directia 5, sustine Primaria Capitalei. „Multumesc bucurestenilor, dar si turistilor care au ales sa petreaca…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018 se schimba complet filosofia fiscala in sensul ca angajatorii nu vor mai plati contributiile sociale, acestea trecand in seama angajatilor. Raman astfel doar doua contributii sociale: CASS si CAS si salariul brut trebuie sa fie mai mare cu 22%. Salariul minim brut…

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a ajuns la spital cu unul dintre copiii sai. Momente mai puțin placute pentru vedeta de televiziune Mirela Boureanu Vaida. Aceasta are probleme cu unul dintre cei doi copii ai sai . Mai precis, Carla, fiica prezentatoarei de televiziune, a avut probleme de…

- Replica companiei Uber dupa ce consilierii municipali au decis ca Uber si Taxify vor deveni ilegale in Capitala, daca administratorii lor nu-si vor infiinta dispecerate, nu s-a lasat asteptata. De astazi, Primaria Generala a impus reguli noi si pentru taximetristi, dupa cum a anuntat primarul Gabriela…

- Gabriela Firea face schimbari in Capitala fara sa il pese ca poate sa distruga natura, mai concret o parte din Padurea Banesa! Un Proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei vrea sa preia de la Romsilva un drum forestier pentru a-l transforma in drum public, pentru accesul intr-un cartier rezidential…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, și-a propus sa modifice regulamentul de taximetrie din București. Edilul vrea ca serviciile de dispecerat sa devina obligatorii pentru toate taxiurile autorizate de Primaria Municipiului Bucuresti. Vor fi automat afectate de aceasta prevedere servicii precum Clever…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa faca o majorare de capital social, de 261 de milioane de lei pentru companiile municipale nou- inființate. Proiectul se afla pe ordinea de zi de maine a Consilului Geberal al Municipiului București (CGMB). “Majorarea de capital este necesara pentru…