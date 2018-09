Stiri pe aceeasi tema

- SERVICE MOTOARE NORD S.R.L., in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „Diversificarea si extinderea capacitatii Service Motoare Nord S.R.L.de productie a pieselor de schimb pentru autovehicule si motoare", cod MySMIS 117094, finantat prin Programul Operational Regional ...

- Comunicat de presa Lansarea proiectului “Creșterea competitivitații Intrabit Company SRL prin crearea noului produs Intrabit SMS Gateway” is a post from: Ziarul National Comunicat de presa Lansarea proiectului “Creșterea competitivitații Intrabit Company SRL prin crearea noului produs Intrabit SMS Gateway”…

- [30.08.2018] COMUNICAT DE PRESA La Sebeș a inceput implementarea proiectului ”Parteneriat pentru acces egal la educație”, cod 107777 Proiectul implementat de catre Municipiul Sebeș este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020 se adreseaza direct…

- S.C. GMA EXPERTISE SRL-D, in calitate de beneficiar, cu sediul in Municipiul Dej, str. Dumbrava Rosie nr. 6, Judetul Cluj, anunta inceperea implementarii proiectului “ Investitie in activitatea productiva de prelucrare a lemnului”, proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in…

- 08.08.2018 ANUNȚ DE PRESA ,,DEZVOLTAREA SOCIETAȚII S.C. TOP-CAD S.R.L. PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE” Proiectul „DEZVOLTAREA SOCIETAȚII S.C. TOP-CAD S.R.L. PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE” cod MySMIS 112325, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat…

- Este vacanța, este perioada concediilor. Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau, cu sediul in mun. Buzau, Bld. Nicolae Balcescu, nr. 50, jud. Buzau, reprezentat legal de catre dr. Daniel Costache, in calitate de Manager, in parteneriat…

- Anunt Inceput ProiectMARINE amp; OFFSHORE CONSULTANTS S.R.L. cu sediul in Municipiul Constanta, Bulevardul Mamaia, nr. 203, ap. 8, jud. Constanta, deruleaza, incepand cu data de 17.04.2018, proiectul "ACHIZITII ECHIPAMENTE SUBACVATICE", proiect selectat in cadrul Programul Operational Regional 2014…

- 27.06.2018 Lansarea proiectului „Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0023 Cascada Misina si rezervatia naturala 2.818 Cascada Misina” cod SMIS 2014+ 118939 Ocolul Silvic Naruja, in calitate de Beneficiar…