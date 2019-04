Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI CU TITLUL “INVESTIȚII IN INFRASTRUCTURA BROADBAND IN JUDEȚUL VASLUI” is a post from: Ziarul National Comunicat de presa PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI CU TITLUL “INVESTIȚII IN INFRASTRUCTURA BROADBAND IN JUDEȚUL VASLUI” is a post from: Ziarul National

- In perioada 25-30 martie 2019, șase elevi și doua cadre didactice de la Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza” Alexandria au participat la intalnirea transnaționala de la Velingrad ( Bulgaria), in cadrul programului Erasmus+. Titlul proiectului este “STOP VIOLENCE AND DISCRIMINATION!” și are numarul…

- Probabilitatea ca ministrul Sanatații, Sorina Pintea, sa faca verificari în spitalele din județul Dolj a stârnit stari de agitație în rândul angajaților instituțiilor în cauza, de la infirmieri, brancardieri,

- Comunicat de presa: Finalizarea proiectului “Cresterea competitivitatii Intrabit Company SRL prin crearea noului produs Intrabit SMS Gateway” is a post from: Ziarul National Comunicat de presa: Finalizarea proiectului “Cresterea competitivitatii Intrabit Company SRL prin crearea noului produs Intrabit…

- Comunicat de presa Lansarea proiectului „Diversificarea portofoliului de servicii S.C. NEURER BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. prin fabricarea dispozitivelor Cloud Control Access” is a post from: Ziarul National Comunicat de presa Lansarea proiectului „Diversificarea portofoliului de servicii S.C. NEURER…

-  Post-ul REGIO: Comunicat de presa privind inceperea derularii proiectului cu titlul „Achiziție echipamente performante pentru extinderea capacitații de producție” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Avand in vedere ca in spatiul public circula o lista cu situatia unitatilor scolare cu grupurile sanitare in exterior, va transmitem ca, in ceea ce priveste judetul Arges, informatiile nu sunt actualizate. In prezent, in Arges mai sunt doar 22 de scoli cu grupurile sanitare in exterior sau care mai…

- Anunț de presa: Titlul proiectului: Creșterea performanței energetice a unitaților de invațamant in Municipiul Baia Mare -Școala Gimnaziala „Simion Barnuțiu” Baia Mare-Codul MySMIS: 122807 Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Baia Mare Obiectiv general: Creșterea eficienței…