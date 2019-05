Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia manifestarilor prilejuite de ZIUA EUROPEI, a Proclamarii Independentei de Stat a Romaniei si a Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial, din zona Centru a municipiului Turda in data de 09.05.2019 intre orele 11.00 -13.30, pentru desfasurarea in siguranta a activitatilor,…

Luni urmeaza sa fie depuse la Primaria Turda inca 300 de formulare de vot ale Turdenilor. Acestea se alatura unui alt numar de 600 depuse vineri, 135 depuse cu o saptamana in urma și 143...

- In Saptamana Patimilor va invitam la tradiționalul Concert de Pricesne pe care Primaria Turda și Casa de Cultura il organizeaza in data de 23 aprilie la Biserica "Invierea Domnului" ( Micro III).

- Șeful Poliției Bacau, Vasile Oprișan, care a spus ca femeile lovite de soți ar putea sa aștepte pana dimineața sa faca reclamație, nu ar trebui sa sune la 112 in miez de noapte, a transmis, sambata, un comunicat de presa in care transmite ca regreta cele afirmate și ca intenția era, de fapt, alta,…

- COMUNICAT DE PRESA28 martie 2019 ZIP ESCORT, SPRIJIN IN CAMPANIA DE AJUTORARE A OAMENILOR SARACI DIN LOCALITATILE CONSTANTENE CU OCAZIA SARBATORILOR PASCALE La initiativa Preotului Paroh Cladiu Banu, care slujeste in cadrul Bisericii Sfantul Mare Mucenic Mina, Zip Escort si Auchan continua campania…

- Proiectul “ Imbunatatirea transportului public si nemotorizat in municipiul Dej” Cod SMIS 126369 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre MUNICIPIUL DEJ, pe o perioada de 67 de luni intre 1.02.2018 și 31.08.2023 avand o valoare totala de 49.864.960,59 lei din…

S-a semnat Contractul de finanțare Programul Operațional Infrastructura Mare, Proiectul „Sprijin pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Mehedinți in perioada 2014-2020".