Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania este noul partid balama din Parlamentul Romaniei, iar pesedistul vopsit Victor Ponta a confirmat ca este de vanzare! Prețul: inființarea unui grup parlamentar, la care PSDPonta avea oricum dreptul, fara sa se vanda PSDancila, sancționat prin votul masiv al romanilor. Matematica simpla arata…

- UPDATE: Un numar de 753 de romani aflati in strainatate au votat pana duminica la ora 6:00 la alegerile europarlamentare; la referendumul pe justitie si-au exprimat optiunea 727. Votul in cadrul celor 441 de sectii organizate in strainatate se desfasoara pe durata a 33 de ore, in intervalul 25 mai,…

- Alegerile de pe 26 mai sunt primele alegeri de cand Dragnea și PSD au preluat puterea in Romania. Dupa 2 ani de abuzuri și proteste, dupa 2 ani in care Romania a fost condusa de o gașca de hoți, acum avem pentru prima data șansa sa raspundem acolo unde conteaza cu adevarat, la vot. Acolo nu […] Citește…

- Lideri importanți ai PSDragnea, cum sunt senatorii Mihai Fifor și Serban Nicolae, au indemnat public la boicotarea referendumul impotriva corupților. Ceea ce era de așteptat, avand in vedere ca singurul proiect al PSD este cum sa scape Dragnea de inchisoare. De peste doi ani, PSD vorbește mai mult de…

- La invitația Președintelui Klaus Iohannis și a PNL, toți liderii Partidului Popular European (PPE) și cei mai influenți lideri europeni, șefi de stat și de guvern, lideri de partide, participa la summitul PPE de la Sibiu, pe 9 mai. Este cea mai importanta reuniune la varf a PPE din acest an. Liderii…

- PSD Alba a reacționat cu privire la situația invațamantului profesional din Romania, in contextul unor declarații ale deputatului PNL de Alba, Florin Roman. Comunicatul PSD: ”Se pare ca deputatul PNLudovic de Alba, Roman Florin, continua cu același tupeu caracteristic domniei sale seria dezinformarilor…

- PSD Alba reacționeaza la acuzațiile deputatului PNL de Alba, Florin Roman, referitoare la obligarea primariilor de a obține autorizația ISU pentru instituțiile de invațamant. ”Suntem siguri ca romanii de buna credința dezaproba categoric atitudinea de circar a micului Roman, ca mare nu poate fi, deputat…

- Deputatul Petru-Sorin Marica și-a anunțat marți demisia din PSD și inscrierea in Pro Romania, formațiunea lui Victor Ponta, denunțand indepartarea partidului condus de Liviu dragnea de ”interesele celor mulți” in dauna intereselor personale ale grupului restrand care ”a confiscat” partidul. ”Sunt…