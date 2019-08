Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna candideaza din partea alianței USR PLUS pentru o Romanie in care romanii din Diaspora sa vrea sa se intoarca și din care tinerii sa nu mai doreasca sa plece, o Romanie libera și prospera, o Romanie in care statul sa-și apere cetațenii, nu liderii politici corupți, transmit reprezentanții Uniunii,…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa – USR ALBA: Hoția și corupția s-au aliat din nou! Beniamin Todosiu, președintele USR ALBA, apreciaza noua alianța politica anunțata de catre Tariceanu și Ponta ca fiind una facuta intre hoție și corupție. „Constat ... Comunicat de presa – USR ALBA: Hoția și corupția…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: Mihail David – președinte PLUS Alba: Reconstruim Romania impreuna cu Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu și intreaga echipa PLUS Ne dorim ca Romania sa devina o țara, in care implicarea și organizarea sociala sa ajunga un exemplu pentru țarile din vestul Europei. Sa devina…

- Presedintele USR, Dan Barna, considera ca limitarea emigratiei este cea mai mare provocare din prezent, in conditiile in care, mentioneaza el, sunt peste cinci milioane si jumatate de romani in diaspora si exodul romanilor pare tot mai greu de oprit. "Tot mai multi romani pleaca si se…

- ”Tot mai multi romani pleaca si se stabilesc in afara granitelor. Plecarea oamenilor este cea mai mare drama nationala din ultimii 30 de ani, iar ultimele statistici nu sunt deloc imbucuratoare. Romania ramane o tara de emigrare, cu cea mai mare rata de cresterea anuala a populatiei din diaspora…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa – „Povestea cu ursul de la Paclișa a devenit aberanta” PRO Romania, filiala Alba, trage un serios semnal de alarma in legatura cu ursul care, de zile bune, ține sub teroare cartierul Paclișa, parte a unui municipiu cu pretenții de smart city. Asistam cu ingrijorare la…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: Decide pentru Alba! USR este partidul care face politica altfel. Cetațenii au fost obișnuiți sa fie intrebați și ascultați despre nevoile acestora doar in campania electorala. USR Alba te asculta acum! In perioada iulie – septembrie 2019, USR Alba inițiaza o campanie …

- Programul PNL pentru europarlamentare – seriozitate și competența. Profesioniștii care duc Romania in primul rand al Europei Partidul Național Liberal și-a lansat programul politic pentru alegerile europarlamentare intitulat ”Profesioniști in Parlamentul European”. Este un program pentru o Romanie cu…