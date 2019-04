Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea proiectului "Dezvoltarea firmei prin extinderea ariei de activitate in judetul Tulcea" S.C FEROCOM S.R.L., cu sediul in Constanta, Str.Fantanele nr. 25, jud. Constanta, deruleaza proiectul " Dezvoltarea firmei prin extinderea ariei de activitate in judetul Tulcea", cod SMIS 118827, finantat…

- Numele beneficiarului: S.C. Lens Flare S.R.L. Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-‐2020 Numele Autoritații de Management: „Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice” Numele Organismului Intermediar: „Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-‐Muntenia” Numele proiectului:…

- Proiectul finanțat prin intermediul Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, a avut o valoare totala 469.139,67 lei. Valoarea finanțarii nerambursabile pentru acest proiect a fost de 315.288,02 lei din care 47.308,20 lei a reprezentat finanțarea din bugetul național iar 268.079,82…

- Societatea SC CONSTRUCȚII-DEMOLARI RI SRL, in calitate de beneficiar, anunța finalizarea proiectului: „CREȘTEREA COMPETITIVITAȚII SC CONSTRUCȚII – DEMOLARI R.I. SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITAȚII DE DEMOLARE”, COD MySMIS 107850. Proiectul are o valoare totala de 1.081.228,04 lei…

- Comunicat de presaData 25.03.2019Finalizarea proiectului „Dezvoltarea activitații firmei Royal GFC Style prin achiziția de echipamente performante” S.C. GFC Royal Style S.R.L., in calitate de Beneficiar, anunța finalizarea proiectului „Dezvoltarea activitații firmei Royal GFC Style prin achiziția de…

- NESS PROIECT EUROPE S.R.L., in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „Modernizarea activitații NESS PROIECT EUROPE SRL prin achiziționarea de echipamente inovatoare”, cod SMIS 122908, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2: ”Imbunatatirea competitivitatii…

- Kase Aplicator SRL, cu sediul in Municipiul Sibiu, str. Șoimului, nr. 14, sc. C, ap. 5, județul Sibiu, a finalizat implementarea proiectul “Diversificarea activitații Kase Aplicator SRL – D in domeniul fabricarii de mobilier”, cod MySMIS 108952, in baza contractului de finanțare incheiat cu Ministerul…

- S.C.MOLDIONI S.R.L., in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „Modernizarea activitații MOLDIONI SRL prin achiziționarea de echipamente”, cod SMIS 122897, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2: ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici și mijlocii”,…