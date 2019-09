Directorul General al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, Gheorghe Mihailescu, a transmis in aceasta dimineața Directorului Direcției Silvice Ilfov, Cezar Raduța, urmatoarea scrisoare. Avand in vedere nepunerea in aplicare a unei Hotarari a Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, executorie pentru dumneavoastra, precum și folosirea in interiorul organizației a numelui […]